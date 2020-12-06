الوحدات والجبيهة يسعيان لتجنب المفاجآت.. والأهلي لتأكيد تفوقه أمام كفريوبا

خالد العميري

عمان – تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى (الذهاب) لدوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة؛ حيث يحل كفريوبا ضيفا على الأهلي عند الساعة الرابعة والنصف مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، تليها قمة الوحدات والجبيهة عند الساعة السادسة والنصف على الصالة نفسها، فيما يستقبل الجليل نظيره الأرثوذكسي عند الساعة السادسة مساء على صالة الحسن في مدينة إربد.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد انقضاء جولة واحدة، برصيد نقطتين من فوز على الأرثوذكسي (88-70)، متقدما على الوحدات “حامل اللقب” والجبيهة صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب بفارق النقاط (18+)، فيما تحتل أندية الجليل وكفريوبا والأرثوذكسي المراكز من 4 إلى 6 برصيد نقطة واحدة بعد خسارتها في الجولة الماضية.

وكانت مسابقة الدوري الممتاز قد بدأت من الجولة الثانية بعد تأجيل مباريات الجولة الأولى بقرار من الاتحادين الدولي والآسيوي، لكونها كانت ستلعب ضمن فترة التوقف الدولية التي تقام فيها مباريات النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية؛ حيث تم ترحيل مباريات الجولة الأولى لتقام في نهاية مرحلة الذهاب يوم 16 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

وتقام مرحلة الذهاب خلال الفترة الممتدة من 2 كانون الأول (ديسمبر) الحالي وحتى 16 منه، على أن تستأنف مرحلة الإياب بعد فترة استراحة قصيرة تمتد لـ4 أيام؛ حيث تقام خلال الفترة الممتدة من 20 كانون الأول (ديسمبر) الحالي وحتى 30 منه.

وتنطلق مباريات المرحلة قبل النهائية “الفاينال فور” في 2 كانون الثاني (يناير) المقبل، على أن تختتم يوم 13 من الشهر ذاته؛ حيث يلتقي الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، وهي سلسلة المباريات التي يحسمها من يتفوق على الآخر بـ3 مباريات، وذلك بعد الانتهاء من مرحلتي الذهاب والإياب (دور تحديد المراكز)، فيما تنطلق مباريات المرحلة النهائية يوم 16 كانون الثاني (يناير) المقبل، على أن يسدل الستار على البطولة يوم 28 من الشهر ذاته.

ويلتقي الفائزان بسلسلة النهائي في 5 مباريات بدلا من 7، على أن يتوج باللقب الفريق الذي يسبق منافسه بالفوز في 3 مباريات من أصل 5 مباريات مفترضة، فيما يلتقي الفريقان الآخران بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بسلسلة مكونة من 3 مباريات، يفوز بها الفريق الذي يسبق منافسه بالفوز في مباراتين من أصل ثلاث مباريات مفترضة.

الأهلي وكفريوبا.. بين التأكيد والتعويض

يبدو فريق النادي الأهلي في أفضل أحواله هذه الأيام، بعد اكتمال صفوفه بانضمام هاشم عباس، وربما يمكن القول إن تشكيلته الأساسية تعد الأقوى بين الفرق الستة قياسيا بما قدمه في المباريات الأربع السابقة حتى الآن “3 انتصارات بكأس الأردن وانتصار بالدوري الممتاز”؛ حيث يتولى فادي إبراهيم (فريدي) صناعة ألعاب الأهلي وتسريع وتيرة اللعب عند الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بإسناد من سام دغلس، الذي أتقن استغلال فكره التدريبي في إدارة تحركات اللاعبين، من خلال التمرير والتصويب من خارج القوس والاختراق السلس دون تعقيدات نحو سلة المنافس، وعلي الزعبي الذي يتميز بواجباته الدفاعية في الرقابة الفردية.

وسيتواجد زيد عباس الذي يقدم مستويات مميزة في المتابعات الدفاعية والتسجيل من المواقع كافة، إلى جانب لاعب الارتكاز محمد شاهر، الذي يتولى عملية اللم والمتابعة في الشقين الدفاعي والهجومي، في الوقت الذي تزخر به دكة بدلاء النادي الأهلي الذي يتولى تدريبه عبدالله أبوقورة، بالعديد من الأوراق المهمة القادرة على إحداث الفارق، بوجود هاشم عباس ورعد برغوش وهاني الفرج ومحمد ادكيدك وسيف علاونة وسلطان الناصر.

وفي الناحية المقابلة، يتمتع كفريوبا بقيادة مدربه د.إبراهيم العصعوص، بقيادة ألعاب سريعة من قبل متري بوشة المميز بتمريراته الحاسمة، على أن يقف يزن الطويل إلى جانب يوسف شتات حول القوس، والأخير سيكون المحور الرئيسي لهجمات كفريوبا، فيما سيكون الحمل ثقيلا على ثنائي الارتكاز محمد جمال وخالد أبوعبود؛ حيث سيتفرغ أحدهما دفاعيا لمراقبة شاهر والحد من خطورته ومحاولة كسب الأخطاء الشخصية المبكرة عليه، أما الآخر فسيكون مطالبا بالارتقاء لمستوى الآمال المعقودة عليه في مباغتة سلة الأهلي بمجموعة من “التصويبات”، إلى جانب تواجد مجموعة من اللاعبين المميزين على دكة البدلاء، وهم: أحمد الخطيب وغيث الفرج ومصطفى منصور ومحمد الفرج وعلي كنعان وإبراهيم النصر وخلدون جبارة.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للأهلي أمام الأرثوذكسي 41 % (32 من 78)، ونسبة نجاح التسجيل من داخل القوس 54 % (27 من 50) ونسبة نجاح التسجيل من خارج القوس 17.9 % (5 من 28) ونسبة نجاح التسجيل من الرميات الحرة 79.2 % (19 من 24)، مقابل 46 متابعة و34 تمريرة و14 ستيل و10 تيرن أوفر.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام لكفريوبا ضد الوحدات 32 % (24 من 75) ونسبة نجاح التسجيل من داخل القوس 37.5 % (18 من 48) ونسبة نجاح التسجيل من خارج القوس 22.2 % (6 من 27) ونسبة نجاح التسجيل من الرميات الحرة 41.2 % (7 من 17)، مقابل 42 متابعة و11 تمريرة و13 ستيل و16 تيرن اوفر.

الوحدات والجبيهة.. لقاء “ثأري” بظروف صعبة

يسود التفاؤل أجواء الوحدات المتسلح بالتحاق لاعب الارتكاز موسى بشير إلى تشكيلته، بعد سلسلة من العروض المميزة له في دوري جوال الفلسطيني؛ حيث سيكون الوحدات بقيادة مدربه يوسف أبوبكر، مطالبا بأخذ شكل فني أكثر وضوحا والاستقرار على الطريقة الخططية التي تناسب إمكانيات اللاعبين المتواجدين؛ حيث عانى الفريق قليلا على مستوى دور دكة البدلاء لإراحة الأساسيين خلال المباريات الماضية، ليبدو مدرب الفريق غير واثق من قدرات الدكة.

لكن التناغم بين الخماسي الأساسي، والدور القيادي الذي يقوم به النجمان أحمد حمارشة ومحمود عابدين والقدارت الدفاعية والهجومية الفذة ليوسف أبووزنة وموسى بشير تحت السلة، والمهارات المتعددة لأمين أبوحواس، قد تجعل من الوحدات رقما صعبا خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب وجود زياد عليان وتامر حبش ومحمود ماف ونبيل أبوشريخ ومجدي الغزاوي ومحمد غنيم وإبراهيم بسام على دكة البدلاء.

وبدوره، يعاني فريق الجبيهة في الآونة الأخيرة بعدما انتهت مغامرته ببطولة الكأس على يد “الصاعد الجديد” الجليل، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام حول شكل وأداء الفريق ومدى قدرته على بلوغ أدوار متقدمة في بطولة الدوري الممتاز، إذا لم ينهض الفريق من كبوته.

وتميز موسى العوضي وأحمد عبيد من الخماسي الأساسي للجبيهة في الحلول الفردية، بعدما غاب الانسجام وأسلوب اللعب الجماعي عن الفريق، رغم وجود أسماء قوية يتقدمها سامي بزيع ومالك كنعان ومحمود عمر وخلدون أبورقية وعمار بسطامي ومحمد خلف، ليبدو الجبيهة تائها وسط حالة ذهول من مدربه سيف البيطار ومساعده نايف عصفور، اللذين باتا مطالبين بإيجاد الحلول وإعادة الروح إلى الفريق وطي صفحة الخلافات مع بعض اللاعبين إن وجدت.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للوحدات في مباراته الماضية أمام كفريوبا 41.7 % (25 من 60)، ونسبة نجاح التسجيل من داخل القوس 51.2 % (22 من 43) ونسبة نجاح التسجيل من خارج القوس 17.6 % (3 من 17) ونسبة نجاح التسجيل من الرميات الحرة 84 % (21 من 25)، مقابل 47 متابعة و15 تمريرة و8 ستيل و20 تيرن أوفر، وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للجبيهة في مباراته الماضية أمام الجليل 47.9 % (35 من 73) ونسبة نجاح التسجيل من داخل القوس 54.4 % (31 من 57) ونسبة نجاح التسجيل من خارج القوس 25 % (4 من 16) ونسبة نجاح التسجيل من الرميات الحرة 68 % (17 من 25)، مقابل 46 متابعة و24 تمريرة و16 ستيل و20 تيرن أوفر.

الجليل والأرثوذكسي.. مفترق طرق وحظوظ متساوية

يدخل الجليل مواجهة الأرثوذكسي، منتشيا بفوزه المثير على الجبيهة بنتيجة (98-97) في بطولة كأس الأردن، لكنه سيكون أمام تحد كبير حول مدى جاهزيته البدنية والقدرة على التخلص من آثار الإرهاق بعد خوضه قبل نحو 48 ساعة مباراة “دراماتيكية” في بطولة الكأس، لكن من المتوقع أن يجدد المدرب عبدالسلام صالح اعتماده على تشكيلته الأساسية بوجود “المقاتل” إبراهيم حماتي في صناعة اللعب ويسانده “عنصر الخبرة” نضال الشريف ومحمد باكير حول القوس، فيما سيتواجد موسى مطلق إلى جانب لاعب الارتكاز الشاب غازي الصلاح، الذي سجل 17 نقطة لفريقه في المباراة الأخيرة له ببطولة الكأس مقابل 6 متابعات وستيل وبلوك شوت، على أن يقوم بالمداورة مع دكة الاحتياط التي تضم اللاعبين؛ منير ادعيس وصهيب العايد وعلي زيادنه وعمار الشريقي وروبين أبوالليل وليث شتات.

وفي المقابل، أبدى مدرب الأرثوذكسي د.منتصر أبوالطيب مرونة خططية في مباراته الماضية التي خسرها أمام الأهلي بفارق 18 نقطة، وذلك بفضل وفرة البدلاء الشباب، مع اعتماده على “القائد” فخري السيوري في ضبط الإيقاع ويسانده أشرف الهندي وحنا جحا في عمليتي الاختراق والتسجيل من الأماكن كافة، على أن يتواجد أحمد حسونة إلى جانب “البلدوزر” يوسف العواملة للدفاع تحت السلتين.

ورغم تساوي حظوظ الفريقين للفوز في هذه المباراة، إلا أن حيوية وجاهزية دكة بدلاء النادي الأرثوذكسي على الجانبين البدني والفني مع وجود اللاعبين هشام الزيتاوي وإسحاق مرقة وناصر الناصر ومحمود الهزايمة وشاكر شوبير، قد تحدد بشكل كبير هوية الطرف الفائز بالمباراة، دون الانتقاص من حظوظ الجليل بالفوز في نقاط المباراة.

وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للجليل في مباراته الماضية أمام الجبيهة 39.2 % (29 من 74) ونسبة نجاح التسجيل من داخل القوس 44.9 % (22 من 49) ونسبة نجاح التسجيل من خارج القوس 28 % (7 من 25) ونسبة نجاح التسجيل من الرميات الحرة 60.9 % (14 من 23)، مقابل 43 متابعة و23 تمريرة و14 ستيل و23 تيرن أوفر. وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للأرثوذكسي في مباراته الماضية أمام الأهلي 40.3 % (27 من 67) ونسبة نجاح التسجيل من داخل القوس 48.9 % (23 من 47) ونسبة نجاح التسجيل من خارج القوس 20 % (4 من 20) ونسبة نجاح التسجيل من الرميات الحرة 60 % (12 من 20)، مقابل 44 متابعة و17 تمريرة و6 ستيل و18 تيرن أوفر.