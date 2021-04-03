الوحدات والجزيرة يتجاذبان “كأس السوبر” بظروف متباينة

مصطفى بالو

عمان- يتجاذب فريقا الوحدات والجزيرة كأس الكؤوس “السوبر” في نسخته الثامنة والثلاثين بظروف متباينة، وذلك في المباراة التي تقام عند الساعة السادسة من مساء اليوم، على ستاد عمان، حيث يطلب الوحدات ود الكأس الذهبية للمرة 14 في تاريخه، فيما يريده الجزيرة للمرة الثانية متمردا على صعوباته المالية وجهوزيته الفنية لهذا اللقب الذي عانده في آخر 3 مواسم.

وحسب التعليمات، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، يتم حسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة.

وكان اتحاد كرة القدم، أطلق الشعار الجديد لمباراة كأس السوبر، مشيرا إلى أن الشعار الذي صمم بشكل عصري، يتلاءم مع أهمية هذه البطولة، ومكانتها على الصعيد المحلي.

وستقام المباراة دون جماهير، ووسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

الوحدات.. لقب ودافع معنوي

يطلب فريق الوحدات لقب كأس السوبر بدوافع كثيرة، يأتي في مطلعها تعويض فقدانه للقب درع الاتحاد في أولى بطولات الموسم الحالي، الذي تنازل عنه مكرها للوافد الجديد فريق الجليل، إلى جانب مد “يد المصالحة” الجماهيرية، واستعادة الثقة بالفريق وجهازه الفني، وهو بحاجة إلى بريق “كأس الكؤوس” معنويا، قبل أن يتوجه “المارد الأخضر” إلى السعودية، ممثلا للكرة الأردنية بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حين ينافس “عتاولة” القارة الصفراء في المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه النصر السعودي، السد القطري، والفائز من العين الإماراتي وفولاذ خرسان الإيراني، التي تنطلق مبارياتها خلال الفترة 14-29 من نيسان (إبريل) الحالي.

ويريد الوحدات اللقب للمرة 14 تاريخه، ويشده الحنين إلى الألقاب الـ13 أعوام 1989، 1992، 1997، 1998، 2000، 2001-2002، 2005-2006، 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، 2011-2012، 2014-2015، 2018-2019.

الجزيرة.. التمرد على الواقع

يقف الجزيرة طرفا في لقاء كأس الكؤوس، بوصفه وصيفا لبطل دوري 2020، ويطارده نداء عراقته منذ سنوات طويلة، وهو الذي حمل نجوم زمانه الجميل الكأس مرة وحيدة عام 1985، ويتمرد على واقعه المرير والتحديات الكبيرة التي رافقت استعداده المتأخر لهذه المباراة، للظفر باللقب للمرة الثانية في تاريخه، متجاوزا حاجز “النحس”، والحظ العاثر حين وقف ندا قويا ولامس اللقب في آخر 3 سنوات متتالية، حيث خسر في موسم 2017-2018 أمام الفيصلي بنتيجة 1-2، وأمام الوحدات في موسم 2018-2019 بنتيجة 1-2، وأمام الفيصلي في استهلالية موسم 2020، بفارق ركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 1-1.

ويتسلح الجزيرة بعراقته وإرادته ومواهبه ولاعبيه، بوجه الظروف المالية الصعبة، وبراثين الحجز المالي على ممتلكاته التي حلت قبل أيام، يمارس عناده “بمن حضر”، ويسابق الزمن للظهور بالشكل الذي عرف عليه بالسنوات الأخيرة عامة، والموسم الماضي خاصة، بمواهبه الشبابية، وانضباطه التكتيكي وكرته السلسة الممتعة، ويرمي أحزانه ويتحدى الصعاب لإسعاد جماهيره المعروفة بالوفاء للقلعة “الحمراء”.

حوار تكتيكي

تعود المتعة والندية التي طالما رافقت لقاءات فريقي الوحدات والجزيرة في مختلف المسابقات المحلية، وتحديدا في السنوات الأخيرة إلى الواجهة من جديد، وسط حوار متجدد بـ”الأخضر” للمدير الفني لفريق الوحدات عبدالله أبو زمع، يقابله “الأحمر” للمدير الفني لفريق الجزيرة أمجد أبو طعيمة، في ظل معاناتهما من غياب أوراق مؤثرة، حين يفتقد الوحدات جهود وخبرة مدافعه الدولي محمد الدميري بداعي الإصابه، خلال مشاركته معسكر “النشامى” في دبي مؤخرا، فيما يفتقد الجزيرة أهم أوراقه في حارسي المرمى بغياب وليد عصام وقيس العباسي لاصابتهمها بفيروس كورونا، وكذلك مهاجمه عبدالله العطار الذي أصيب بتمزق، وزميله علي علوان الذي يخلد للحجر المنزلي بسبب إصابته بفيروس كورونا، خلال مشاركته منتخب النشامى” في معسكر دبي.

وتدور التوقعات مع أفكار المدير الفني للوحدات عبدالله أبو زمع، بتقديم حراسة المرمى تثبيت احمد عبدالستار، فيما يغلق طارق خطاب ويزن العرب العمق الدفاعي، ويتفرع أحمد الياس وفراس شلباية على طرفي خط الظهر، وسط مطالبات بالتقدم لتوفير الاسناد في الارتكاز إلى جانب رجائي عايد وصالح راتب أو أحمد سمير، بما يزيد من الكثافة العددية، ويمنح الفريق التنويع في خيارات البناء وتفعيل إبراهيم الجوابري واللبناني أحمد زريق على الطرفين، فيما يتولى اللبناني سوني سعد حلقة الوصل مع رجال العمليات، والتقدم خلف المهاجم السنغالي عبدالعزيز نداي.

ويحاول المدير الفني للجزيرة أمجد أبو طعيمة، توظيف قدرات لاعبيه بحسب الأوراق والإمكانات المتاحة، للتعامل مع ظروف الفريق والاستعداد المتأخر، حيث يستعين بحارسي مرمى الفئات العمرية بالنادي، لاسيما معتز عليان، ويغلق البوابة الدفاعية بإمكانات محمد الباشا، جبر خطاب، نور الدين موافي، وعمر قنديل، ويزيده قوة بقدرات نور الروابدة وإبراهيم سعادة في ارتكاز بناء العمليات، لتنشيط خبرة أحمد عبدالحليم وعامر أبو جاموس على الطرفين، بما يزيد من قدرة البناء وتمويل المقدمة الهجومية، في ظل تحركات عامر أبو جاموس وحمزة الصيفي.

شذرات من بطولة كأس الكؤوس