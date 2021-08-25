الوحدات والجزيرة يكملا عقد فرق ربع نهائي بطولة الكأس



محمد عمّار



عمان – اكمل فريقا الوحدات والجزيرة عقد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي لبطولة كأس الأردن لكرة القدم، وذلك بعد ان حقق الوحدات فوزا كبيرا على الجليل 4-0، في اللقاء الذي اقيم على ستاد الامير محمد، فيما تأهل الجزيرة بعد فوزه على الأهلي بفارق ركلات الترجيح 10-9، بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي اقيم على ستاد الملك عبدالله.

وبهذه النتائج، اضحى مصير مباريات الدور ربع النهائي واضحة المعالم، حيث سيلتقي السلط مع معان، الحسين مع شباب العقبة، الوحدات مع الأهلي وسحاب مع الفيصلي.

الوحدات 4 الجليل 0

اطبق الوحدات على الاداء الفني مبكرا من خلال تشكيلة هجومية بتواجد محمود زعترة وعبدالعزيز انداي في المقدمة ومن خلفهما انس العوضات احمد زريق، ولاعبي الارتكاز رجائي عايد واحمد سمير بصبغة هجومية، مع اسناد الظهيرين محمد الدميري واحمد ثائر، ما وضع مرمى اسامة الكواملة تحت التهديد الحقيقي، وكان رجائي عايد صانع الفرح للاخضر، فمرر كرة بينية صوب زريق الذي مررها صوب انس العوضات الذي دكها بالمرمى الهدف الاول للوحدات في الدقيقة 13، وعاد بعدها ومرر بينية صوب الدميري الذي رفعها عرضية ارتقى لها انداي وسددها ارتدت بالعارضية وغادرت الملعب، وعاد رجائي عايد ومرر انيقة خلف المدافعين استقبلها احمد سمير بيمناه وسدد الكرة بيسراه (لوب) من فوق الحارس الكواملة في المرمى الهدف الثاني في الدقيقة 21، وكاد لاعب الجليل عمر عبدالرزاق من تقليص النتيجة الى ان سدد الكرة بجوار القائم الايمن لحارس الوحدات احمد عبدالستار، لتنتهي احداث الحصة الاولى خضراء وبهدفين.

استهل الجليل الحصة الثانية بصبغة هجومية، قبل ان يبعد القائم الايمن لحارس الوحدات احمد عبدالستار كرة محمد العدوان، وكان مدرب الوحدات قد سحب المهاجم انداي ودفع بالبديل ابراهيم الجوابري، فيما دفع مدرب الجليل بالبديلين ليث البشتاوي وانس ابو طعيمة بحثا عن تقليص النتيجة، فيما دفع مدرب الوحدات بالبديلين محمد عصام وسليمان ابو زمع، ليحثث الوحدات الهدف الثالث اثر جهد كبير من العوضات مررها عرضية اودعها الجوابري في الشباك الهدف الثالث في الدقيقة 71، وواصل الوحدات هجومه ومن كرة عرضية مرر عصام كرة سددها الجوابري ارتدت من الحارس الكواملة امام البديل سوني سعد الذي اطلقها قذيفة في مرمى الجليل الهدف الرابع للوحدات في الدقيقة 90، وبه اعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز الوحدات برباعية بيضاء.