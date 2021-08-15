الوحدات والرمثا يتأهلان إلى دور الـ 16 في منافسات كأس الأردن

عمان – تأهل فريقا الوحدات والرمثا اليوم الأحد، الى دور الـ 16 من منافسات كأس الأردن لكرة القدم، بعد فوزهما على فريقي شباب حوارة واليرموك، في الدور الـ 23 من البطولة.

وتأهل الوحدات بعد فوزه على فريق شباب حوارة بنتيجة 1-4 في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي، فيما تغلب الرمثا على فريق اليرموك بنتيجة 3-1 بعد الذهاب إلى ركلات الترجيح عقب التعادل السلبي الذي سيطر على وقت المباراة الأصلي والتي اقيمت على ستاد الحسن في إربد.

وتقام في وقت لاحق من مساء اليوم مباراتان، حيث يلتقي الفيصلي في المباراة الأولى مع اتحاد الرمثا على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة، فيما يلعب البقعة مع سحم على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.–(بترا)