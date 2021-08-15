الوحدات والرمثا يتأهلان لدور الـ16 بالكأس

عمان – الغد – تأهل فريقا الوحدات والرمثا إلى دور 16 من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، بعد فوزهما على فريقي شباب حوارة واليرموك في المباراتين اللتين أقيمتا يوم أمس الأحد، في إطار منافسات دور الـ 32 من البطولة.

ونجح فريق الوحدات في تحقيق فوز سهل على فريق شباب حوارة بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جرت على ستاد عمان الدولي، حيث قدم شباب حوارة بهدف سجله محمد نجادات في الدقيقة الثالثة، وحقق انس العوضات التعادل في الدقيقة 25، وفي الشوط الثاني سجل سليمان ابو زمع الهدف الثاني للوحدات في الدقيقة 52، وعاد العوضات ووقع على الهدف الثالث في الدقيقة 54، وأضاف احمد زريق الهدف الرابع في الدقيقة 83.

وجاء فوز الوحدات باقل التكاليف، بعد أن منح المدير الفني عبدالله ابو زمع، عددا من لاعبيه الأساسيين، فرصة الخضوع للراحة، استعدادا لملاقاة فريق الفيصلي يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات دوري المحترفين، كما عمد المدرب لاشراك لاعبين تعافوا من الإصابة، للاطمئنان على حالتهم استعدادا لإشراكهم في المباريات المقبلة.

فريق الرمثا بدوره حقق ايضا الفوز على فريق اليرموك بركلات الترجيح 3-1، بعد انتهاء زمن اللقاء بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي جرت على ستاد الحسن باربد.

سجل للرمثا من الترجيح مصعب اللحام ومحمد ابو زريق شرارة وبشار ذيابات وأضاع كوليبالي ركلة، فيما سجل أسامة أبو طعيمة ركلة الجزاء الوحيدة لليرموك.

وعمد المدرب العراقي لفريق الرمثا إبراهيم فيليب، لابعاد عدد من لاعبيه الأساسيين عن المباراة، لمنحهم فرصة أطول للاستشفاء، استعدادا لمباريات الدوري القوية والصعبة.

وكان فريق الفيصلي التقى في وقت متأخر من مساء يوم أمس، فريق اتحاد الرمثا، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، في إطار منافسات دور الـ32 ببطولة الكأس، فيما لعب ايضا البقعة مع سحم على ملعب الأمير محمد بالرزقاء.

وكان أول من أمس، شهد تأهل فرق الجزيرة بعد فوزه على منشية بني حسن بنتيجة 2-0، والجليل بعد فوزه على الكرمل بنتيجة 1-0، والسلط بعد فوزه على الحصن 2-0، وشباب العقبة بعد فوزه على كفرسوم 2-1.

كما سبق وأن تأهلت فرق الصريح وايدر والأهلي والعربي لدور الستة عشر ايضا.

وتقام اليوم الاثنين 4 مباريات في ختام دور الـ32، حيث يلتقي سحاب مع الخالدية عند الساعة السادسة مساء، على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، كما يلتقي بنفس التوقيت فريق الحسين إربد مع الهاشمية على ستاد الحسن في اربد.

أما عند الساعة الثامنة والنصف مساء، فيلتقي معان مع دار الدواء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلعب فريق شباب الأردن مع حرثا على ستاد عمان الدولي.

يشار إلى أن أندية المحترفين، استثمرت دور الـ32 من بطولة كاس الأردن، في التحضير والإستعداد لمنافسات بطولة الدوري، التي تعتبر الهدف الأهم لتلك الأندية.