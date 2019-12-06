الوحدات والسلط ينسحبان رسميا من بطولة “سلطان العدوان” والغاء مباراتيهما

عمان – الغد – أعلنت إدارتا ناديي الوحدات والسلط انسحاب فريقهما الكروي من بطولة المرحوم الشيخ سلطان العدوان ، وعدم تكملة مباراتيهما في البطولة حيث كان من المقرر ان السلط مع الفيصلي والوحدات مع معان يوم غد السبت.

وكانت ادارة نادي الوحدات أصدرت بيانا موجه لاتحاد كرة القدم وخطاب رسمي وفيم يلي نص البيان والخطاب :

قد شاركنا – بفخر – في بطولة المرحوم الشيخ سلطان العدوان، احتراماً وتقديراً لذكرى رجل عظيم قدم للكرة الأردنية الكثير، وكنا نعتقد أن البطولة ستشكل نقطة تحول تحديدا في علاقات الأندية مع بعضها بعضا وعلاقتها مع الاتحاد، لكن الأخير أظهر تصميماً واضحاً على أنه يعمل في السر ويخفي ما لا يُعلنه.

إن الاتحاد وقع اتفاقية مع النادي الفيصلي ولم يقم بإطلاع الأندية عليها،حيث يحصل منظم البطولة بموجب هذه الاتفاقية على مبلغ أعلى من بقية الأندية وهو ما لم يكن واضحا منذ البداية خصوصا في الاجتماعات التنسيقية التي سبقت بداية هذه البطولة مما أخرجها عن أهدافها، والتي تركزت على إعادة الحياة لملاعب الكرة، وإحياء ذكرى المرحوم الشيخ سلطان العدوان، إضافة إلى ضخ الأموال في أرصدة الأندية، وهذه الأمور تعني أن جميع الأندية شركاء، وهذا هو الأصل، إلا أن ما حصل كان مغايراً بسبب إدارة اتحاد اللعبة للأمور بطريقة غير عادلة.

لذا واحتراماً لتاريخ الوحدات ولعدم تعرض علاقته مع الأندية العزيزة إلى أي تأثيرات جانبية قد تفهم من قبل البعض بطريقة مختلفة تلحق الضرر بالعلاقات الراسخة، فإننا في نادي الوحدات نعلن انسحابنا من البطولة التي خرجت عن أهدافها ونحمل هذا القرار لسياسة اتحاد كرة القدم، متمنين للفيصلي كل التوفيق في بطولته.

أخيرا نتمنى أن يقف اتحاد الكرة على مسافة واحدة من جميع أنديته، ويلغي سياسية الكيل بمكيالين من سلوكياته الحالية.