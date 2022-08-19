الوحدات والعربي يبلغان ثمن نهائي كأس الأردن

عمان- الغد- بلغ فريقا الوحدات والعربي الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، وذلك بعد فوزهما على الحصن ومعان مساء الجمعة، ضمن الدور 32 من البطولة.

وتمكن الوحدات على ستاد الملك عبد الله الثاني من تجاوز الحصن بخامسية نظيفة على الحصن سجلها خالد عصام “هاتريك” وهدف عبر مهند أبو طه وآخر عن طريق المهاجم الفلسطيني شهاب القنبر، ليتأهل الوحدات لثمن نهائي البطولة، وينتظر الفائز من مواجهة السرحان ودير علا مساء الأحد.

فيما تجاوز العربي نظيره معان بفارق الركلات الترجيحية بنتيجة (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف، لينتظر العربي في الدور المقبل الفريق الفائز من لقاء الحسين وكفرسوم مساء الأحد أيضا.