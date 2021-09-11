الوحدات والعقبة يتعادلان مع معان وسحاب بدوري المحترفين

عمان – الغد – فرض فريق معان التعادل على فريق الوحدات بهدف لمثله، لحساب الجولة السادسة عشر من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم، في المباراة التي أقيمت على ستاد عمان الدولي مساء اليوم السبت.

وتقدم فريق معان بالنتيجة عبر اللاعب عدي القرار د52، قبل أن يعدل البديل المحترف السنغالي عبد العزيز نداي النتيجة للوحدات د60.

وبقي الوحدات في صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 36 نقطة، فيما وصل معان إلى النقطة 16 وفي المركز التاسع.

ولحساب الجولة ذاتها تعادل فريقا شباب العقبة وسحاب بنتيجة 4-4 في اللقاء المثير الذي أقيم على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وتقدم فريق سحاب بالنتيجة عبر اللاعب محمد بني عطية د13، قبل أن يتعادل فريق شباب العقبة في النتيجة عبر اللاعب أحمد العيساوي د13، ليعزز زميله موسى الزعبي النتيجة بتسجيله الهدف الثاني د44، ويعادل يزن النعيمات النتيجة لفريق سحاب بتسجيله الهدف الثاني لفريقه د50، ليعود أحمد أبو حلاوة ويسجل الهدف الثالث للعقبة د73، ليعادل سحاب النتيجة من جديد عبر اللاعب أحمد الصغير د77، ليعود النعيمات ويسجل الهدف الرابع لفريقه د88، ليسجل أبو حلاوة هدف التعادل لفريقه في الوقت بدل من الضائع من المباراة.

وبهذا النتيجة، بقي فريق شباب العقبة في المركز الحادي عشر وبجعبته 13 نقطة، فيما وصل الرصيد النقطي لفريق لسحاب إلى النقطة 18 في المركز الثامن.