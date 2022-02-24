الوحدات والفيصلي يواجهان معان والجزيرة اليوم

عمان- الغد- تتواصل مباريات الجولة الأولى من بطولة الدرع اليوم بمواجهتين على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، إذ يلتقي الوحدات مع نظيره معان عند الساعة الثالثة عصرا، على أن يلتقي الفيصلي مع الجزيرة عند الساعة السابعة مساء على نفس الملعب.

ويأمل فريق الوحدات بانطلاقة جيدة في البطولة بحضور جماهيري جيد متوقع من مناصريه، في ظل تشوقهم لرؤية الفريق في حلته الجديدة، بعد أن استقطب الفريق العديد من الأسماء في مختلف المراكز، وذلك بقيادة المدرب البرازيلي جورفان فييرا، وعين الفريق على تحقيق اللقب استعدادا للمنافسات المقبلة.

فيما يسعى فريق معان إلى مواصلة تحضيراته استعدادا للموسم الجديد، بعد أن أبدى المدير الفني للفريق ديان صالح رغبته في خوض البطولة كمحطة تحضيرية للمنافسات الرسمية، في ظل تغيير كبير طرأ على تشكيلة الفريق مقارنة بالموسم الماضي، إضافة إلى صعوبة المنافسة على بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية لصعوبتها.

وفي ثاني مواجهات اليوم، ينشد الفيصلي الفوز والظفر بالنقاط كاملة، من أجل تأكيد حضوره على الساحة المحلية، في ظل التعاقدات الجيدة والاستقرار الفني على اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب محمود الحديد، والتي كانت السمة الأبرز لحامل لقب كأس الأردن في الموسم الماضي، ويهدف الفريق للوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة وتحقيق لقبها.

ويواصل الجزيرة للموسم الثالث على التوالي بالاعتماد على فئاته العمرية ونفس الأسماء التي تواجدت مع الفريق في الموسمين الماضيين، ويدخل الموسم الجديد بوجوه شابة متعددة على غرار الموسم الماضي، إذ يطمح الجزيرة تحت إشراف المدرب عامر عقل، للاستفادة قدر المستطاع من مباريات الدرع، للوصول إلى مرحلة متقدمة من الانسجام بين لاعبي الفريق قبل انطلاق بطولة الدوري.