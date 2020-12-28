الوحدات وسحاب يدشنان المرحلة 19 من دوري المحترفين

عمان – الغد – تنطلق الثلاثاء 29 كانون الأول الجاري، منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري المحترفين 2020.

ويلتقي الوحدات مع سحاب عند الرابعة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يواجه الرمثا نظيره الحسين عند السادسة والنصف مساء على ستاد الحسن بإربد.

وتتواصل المباريات الاربعاء، حيث يلتقي شباب العقبة مع شباب الأردن عند الرابعة مساء على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، فيما يواجه السلط نظيره الصريح عند السادسة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي.

وتختتم المباريات الخميس 31 الجاري، حيث يواجه الأهلي نظيره الفيصلي عند الرابعة مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني، في حين يحتضن ستاد عمان الدولي لقاء معان والجزيرة عند السادسة والنصف مساء.

ويحتاج الوحدات إلى 4 نقاط فقط من آخر 4 جولات متبقية من عمر البطولة ليتوج باللقب للمرة الـ 17 في تاريخه، وذلك بفضل فارق النقاط المريح الذي يفصله عن أقرب مطارديه الجزيرة (9 نقاط) مع نهاية الجولة الماضية.

وقد يحسم الوحدات اللقب مبكراً في حال فوزه مع تعثر الجزيرة بالتعادل أو الخسارة، الأمر الذي يوضح حظوظ الوحدات الكبيرة للتتويج.

ويتصدر الوحدات ترتيب الفرق ب 44 نقطة، وحل الجزيرة ثانياً بـ 35 نقطة، ثم الرمثا 32، السلط والحسين 24، الفيصلي 23، شباب الأردن 21، معان والصريح 20، شباب العقبة 16، سحاب 15، والأهلي بالمركز الأخير بـ 12 نقطة.

وتقام منافسات الدوري وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق كافة متطلبات السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.