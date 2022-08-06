الوحدات وشباب الحسين يتخطيان التعاون والعودة في “طائرة الممتاز”

عمان – الغد – تخطى فريق الوحدات نظيره التعاون بثلاثة أشواط مقابل شوط وبواقع (25-14) (25-15) (22-25) (25-20)، ضمن منافسات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، في اللقاء الذي أقيم أمس بصالة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب.

وعزز الوحدات وصافته للترتيب واصلا للنقطة 13، فيما تجمد الرصيد النقطي للتعاون عند النقطة الخامسة وفي المركز الرابع.

وفي مواجهة أخرى، نجح شباب الحسين في تجاوز عقبة العودة بثلاثة أشواط دون رد وبواقع (25-22) (32-30) (25-15)، في المباراة التي جرت في صالة الأمير محمد بمدينة الزرقاء.

وواصل شباب الحسين صدارته لفرق البطولة برصيد 16 نقطة، فيما بقي العودة في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

وتختتم منافسات الأسبوع السادس من البطولة اليوم بلقاء وحيد يجمع فريقي البقعة (3 نقاط) ودير علا (3 نقاط) بصالة الحسن في مدينة إربد، وذلك عند الساعة الثامنة مساء.