الوحدات وشباب الحسين يلتقيان دير علا والعودة بـ”طائرة الممتاز”

مهند جويلس



عمان- يتطلع الوحدات إلى مواصلة انتصاراته ببطولة دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة، عندما يلاقي دير علا، عند الساعة الثامنة مساء في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المربع الذهبي للبطولة.

ويخشى الوحدات الذي ضمن اللقب السادس عشر في تاريخه، مفاجأة من فريق دير علا الطامح لخطف وصافة الترتيب من منافسه المباشر عليها شباب الحسين، في الوقت الذي من المتوقع به أن يدفع مدرب الفريق ماجد البس ببعض الأسماء التي شاركت في لحظات محدودة خلال الموسم الحالي، وذلك بعد ضمان اللقب الثالث للفريق هذا الموسم بعد بطولتي الكأس وكأس السوبر.

ويتمتع الوحدات بمعنويات عالية بعد وصوله للنقطة 28 وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، ما يجعل مبارياته المقبلة أقل توترا وحماسا من قبل المنظومة كإدارة وجماهير وجهاز فني ولاعبين، إذ يضم الفريق كوكبة مميزة من نجوم الطائرة، ومنهم يعقوب القهوجي، ألفريدو كايرو، أحمد العواملة، سائد الحسن، محمد القطامي، خالد شباب ويوسف خشان.

وعلى الطرف الآخر، يجد دير علا مباراة اليوم فرصة مناسبة من أجل مواصلة الطموح لخطف الوصافة، وذلك لعدم وجود أي حافز كبير لدى منافسه الوحدات، إذ يتواجد في المركز الثالث برصيد 18 نقطة، ويعول المدرب جميل أبو الرب على إمكانيات لاعبيه في إلحاق الخسارة الأولى بالوحدات في المربع الذهبي، بالاعتماد على إسلام دراغمة، أحمد محسن، محمد الشخريتي، حسين كمونة، وائل رداد، عبد الله سعيفان ومحمد زبيدي.

ويسبق لقاء الوحدات ودير علا، المواجهة المرتقبة بين الوصيف شباب الحسين الذي يملك 19 نقطة، مع صاحب المركز الرابع العودة وبرصيده 11 نقطة، وتحديدا عند الساعة السادسة مساء على الصالة ذاتها، في لقاء مهم لحامل لقب الموسم الماضي، من أجل مواصلة الوصافة قبل مواجهة الوحدات الخميس المقبل في ختام مشواره بالبطولة المحلية.

ويعيش شباب الحسين ظروفا غير مثالية في الآونة الأخيرة، بعد أن فقد البوصلة في 3 مناسبات خلال المربع الذهبي، والخسارة ذهابا وإيابا من دير علا، ومرة من الوحدات، الأمر الذي جعله مهددا بفقدان المركز الثاني لصالح دير علا.

ويأمل مدرب شباب الحسين إسماعيل توفيق عدم تأثر لاعبيه بالخسائر المتتالية مؤخرا، والنهوض من جديد أمام العودة لتحقيق فوز جديد على العودة الذي تغلب عليه في مناسبتين هذا الموسم وبنتيجة 3-0، إذ يبرز من الفريق ياسر مجاهد، محمد النقيب، حسن أبو مشرف، إيجور، خالد أبو مشرف، محمود النقيب وإياد ماضي.

ولن يكون هناك حافز كبير عند أبناء مدرب العودة فايز الدعجة لتحقيق الانتصار، بعد أن استقر الفريق بشكل رسمي في المركز الرابع، وفقدانه فرصة الحصول على ميدالية ملونة خلال الموسم الحالي، بعد أن حصد البرونزية في الموسم الماضي، إذ من المتوقع أن تستمر الأسماء ذاتها التي تشارك مع الفريق، ومنها إبراهيم الرفاعي، يحيى شحادة، عبد الله سنان، زياد زبدية، فادي خريس وكفالو.