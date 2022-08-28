الوحدات وشباب الحسين يهزمان دير علا والعودة في “طائرة الممتاز”

عمان- الغد- حقق فريق الوحدات فوزا على نظيره دير علا بثلاثة أشواط مقابل واحد وبواقع (25-22) (29-27) (20-25) (25-17)، ضمن مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من المربع الذهبي للبطولة دوري الدرجة الممتازة لكرة الطائرة، في اللقاء الذي أقيم في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وعزز الوحدات صدارته بالوصول للنقطة 31، فيما بقي دير علا بالمركز الثالث وبرصيده 18 نقطة، وفقدانه فرصة المنافسة على المركز الثاني، قبل جولة واحدة على نهاية البطولة.

وفي لقاء آخر، تمكن شباب الحسين من تجاوز نظيره العودة بثلاثة أشواط دون رد وبواقع (25-21) (25-21) (25-21).

وحافظ شباب الحسين على وصافته بعد وصوله للنقطة 22، فيما تذيل العودة فرق المربع الذهبي وبقاء الرصيد النقطي له.