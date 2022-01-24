الوحدات يؤكد استمراره في المشاركة ببطولات اتحاد السلة

اجتمع رئيس مجلس إدارة الإتحاد الاردني لكرة السلة محمد عليان مع رئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور ساري حمدان، اليوم الإثنين في مقر الإتحاد، وأعلن رئيس نادي الوحدات عن حرصه على تطور كرة السلة ودعم وإحترام الإتحاد، والتأكيد على مشاركة النادي بكافة أنشطة الإتحاد.

كما وأكد رئيس الإتحاد حرصه في المحافظة على بقاء نادي الوحدات في أسرة كرة السلة واستمرار الاتحاد بدوره في مراقبة المباريات وتطبيق القوانين على مبدأ الحيادية والعدالة، وسيتم دراسة طلب نادي الوحدات بالإستعانة بحكام من الخارج في مباريات المرحلة النهائية، أما بخصوص وضع اليافطات التشجيعية داخل الملعب فإنه سيتم التنسيق مع الأجهزة المختصة للموافقة عليها قبل كل مباراة .

وثمن د. ساري حمدان، روح الحوار العالية، وأثنى على دعم اللجنة الاولمبية وتقديرها للدور الذي لعبه مجلس ادارة الإتحاد الحالي في تطوير اللعبة ورفعتها.