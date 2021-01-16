الوحدات يؤكد تفوقه على الفيصلي ويتوج بطلا للدوري

تصوير أمجد الطويل

تصوير أمجد الطويل

تصوير أمجد الطويل

تصوير أمجد الطويل

توج فريق الوحدات بطلا للدوري 2020 ، للمرة 17 في تاريخه عقب مباراته أمام الفيصلي التي أقيمت بينهما السبت على ستاد عمان، والتي فاز بها الوحدات 2-1 ضمن مباريات الجولة 22 والأخيرة من منافسات دوري المحترفين لكرة القدم. وسجل هدفي الوحدات المحترف السنغالي عبد العزيز نداي د.31 و41 وسجل هدف الفيصلي محمد العرسان د. 69 وكان الوحدات ضمن إحراز اللقب قبل جولتين من إسدال الستار على المنافسات، ويصبح رصيده في الترتيب العام 56 نقطة، فيما يحتل الفيصلي المركز الخامس برصيد 27 نقطة