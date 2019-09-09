الوحدات يبدأ التدريبات مطلع الشهر المقبل و”هواوي” ترعى فريق كرة السلة

عمان- الغد– حدد الجهازان الفني والإداري لفريق الكرة الأول في نادي الوحدات، مطلع شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، موعدا لانطلاق تدريبات الفريق، استعدادا لظهور “الأخضر” بحلة جديدة، في الموسم الكروي 2019-2020، الذي حدد اتحاد الكرة انطلاقته في شباط (فبراير) المقبل.

وما يزال المدير الفني للفريق عبدالله أبو زمع، وجهازه المعاون، يدوران في فلك تجهيز الفريق، ورصد الأسماء المطلوبة لتعزيز الصفوف في مختلف مراكز اللعب، وتحديد المغادرين من بوابة خياراته، وإن كانت “اللغة الشبابية” واضحة الى حد كبير في أسلوب عمل الجهاز الفني، من خلال رصد المواهب الشابة في فريق الوحدات الرديف، وتنسيب أبو زمع بالتوقيع مع عدد من الواعدين عقودا احترافية، إلا أنه ووفق أسلوبه يمزج بين عناصر الخبرة والشباب، لذا ما تزال الرؤية غير واضحة في شكل وأسماء الفريق الوحداتي الى حد كبير، والتي يحددها في أجواء التدريبات في ظل الاختبارات الميدانية واعتمادا على منطقه الفني “البقاء للأفضل” في أوراقه الخضراء؛ حيث ينظر المدير الفني أبو زمع، تواجد جميع لاعبي الفريق ضمن صفوف المنتخبات الوطنية في تلك الفترة، بهدف أخذ مساحة كافية من الوقت لتقديم الشكل والتكتيك الذي يطمح إليه مع الوحدات في الموسم المقبل، وهو الذي كان قد قاد الوحدات الى 6 ألقاب محلية، عندما تسلم المهمة الفنية منتصف موسم 2011-2012 إلى 2014-2015.

وتتطاير الأسماء المحلية والمحترفة التي ينوي الوحدات التعاقد معها، كالعادة في بداية كل موسم كروي، وتبقى التكنهات تطارد تحركات الوحدات، إلا أن الإجابة تبقى في كوامن الجهازين الفني والإداري لـ”الأخضر”، في الوقت الذي أعلن مجلس إدارة النادي برئاسة د.بشار حوامدة، تسخير إمكانات النادي كافة لفريق الكرة الأول، بهدف تقديم فريق “الأحلام الوحداتي”، على حد تعبير حوامدة، الذي يتناسب مع اسم وتاريخ وإنجازات وجماهيرية نادي الوحدات، ويعيد للأخضر رونقه في مغازلة منصات التتويج، بعد أن غادر الموسم الماضي المسابقات المحلية بلقب كأس الكؤوس.

وتتعدد اجتماعات الإدارة الكروية في نادي الوحدات خلال الأيام الحالية، من خلال مدير النشاط زياد شلباية، المدير الفني عبدالله أبوزمع، واللجنة الرياضية المشكلة، وذلك بهدف مناقشة احتياجات المدير الفني كافة، وصياغة الشكل الجديد لفريق الوحدات، ومتابعة أحوال لاعبي الفريق، والانطلاق في مفاضات مع اللاعبين وفق تنسيبات المدير الفني، في الوقت الذي يكثف أبوزمع متابعته لفريق الكرة الرديف، والتشاور مع مديره الفني بسام الخطيب بشأن تشكيل قاعدة راسخة، من المواهب التي تشكل مستقبل الكرة الوحداتية.

“هواوي” ترعى فريق السلة

على صعيد آخر، وقع نادي الوحدات وشركة الهواتف “هواوي”، على عقد رعاية لفريق الكرة السلة الأول بالنادي، وذلك من خلال حفل التوقيع الذي جرى في مقر النادي بمجمع غمدان أمس، والذي يأتي ضمن الخطوات الفعلية لمجلس إدارة النادي، بالاستثمار في اسم النادي وفرقه الرياضية الجاذبة للشركات الاستثمارية، في الوقت الذي بذل فيه رئيس النادي د.بشار حوامدة جهودا كبيرة في التواصل مع الشركة، في ظل متابعة مدير النشاط م.حاتم أبو معيلش، والمتابعة من قبل المدير الفني للفريق أبوالطيب الذي تربطه علاقات طيبة مع مدير الشركة، ما فتح قنوات الاتصال بين النادي والشركة لتحصيل هذه الرعاية، بما يخفف من أعباء النادي المالية، الذي يوزعها في رعاية مختلف نشاطاته الرياضية والثقافية والاجتماعية. يذكر أن فريق كرة السلة الذي ضم أفضل اللاعبين في الساحة المحلية، يواصل التدريبات بقيادة مدربه المخضرم د.منتصر أبوالطيب، وعينه على ألقاب بطولاتها التي تبدأ بكأس الأردن الشهر المقبل، وتغيير خريطة المنافسة وتجاوز المركز الذي وصل اليه في الموسم الماضي، عندما حل ثالثا على سلم ترتيب دوري “الكبار” لكرة السلة.