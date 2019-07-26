الوحدات يبدأ دفاعه عن “كأس الطائرة” بلقاء الكرمل ومنافسة قوية لوادي موسى وشباب الحسين

خالد المنيزل

عمان – يبدأ فريق الوحدات دفاعه عن لقب كأس الطائرة، بلقاء فريق الكرمل، يوم 16 آب (أغسطس) المقبل، وهي أهم مباراة للفريقين، حيث ينتقل الفريق الفائز إلى الدور الثاني للمنافسة بقوة على اللقب، ويحرص الوحدات للدفاع عن لقبه بقوة خاصة أنه يملك كافة مقومات النجاح، من خلال اكتمال صفوف الفريق بعد أن عزز صفوفه باللاعبين المحليين السابقين وهم: محمد دقماق وأحمد العواملة، والمعد محمد راتب دلهوم، الى جانب لاعبي الفريق القدامى: محمد القطامي، زيد العبسي، عبدالله حسن، سائد الحسن، جمال غنايم، خالد شباب، عودة حسن، زياد زبدية ويوسف غنايم.

وبدأ المدير الفني يوسف أبو حميد، في وضع خطته التدريبية التي تهدف الى رفع اللياقة البدنية، والدخول في الاعداد التكتيكي، بمساعدة المدرب ماجد البس، بهدف الوقوف على المستوى العام للاعبين الحاليين، وتحديد نقاط القوة والضعف، واكتشاف المراكز التي بحاجة الى تدعيم من خلال لاعبين محترفين.

وعلى الجانب الآخر، يقود فريق الكرمل المدرب إياد توفيق، الذي نجح مع الفريق بالفوز بالدوري العام 2012، ويسعى مع الفريق للفوز بلقب جديد خلال الموسم الحالي، وتضم تشكيلة الكرمل كلا من اللاعبين: المعد فارس الكردي، اللاعب الحر يوسف مقدادي، والضاربين عباده فخري ومحمد البخيت وعدنان هلال وسليمان الصقر ومصطفى مهداوي وصهيب بلاونة ومحمد نور.

وكان اتحاد اللعبة، قد اجرى قرعة بطولة الكأس يوم الأربعاء الماضي في مقر الاتحاد، بمشاركة 9 فرق هي: الوحدات، وادي موسى، الكرمل، العودة، عيرا، شباب الحسين، المهندسين، مليح وصما.

ويلتقي شباب الحسين مع عيرا في نفس يوم لقاء الوحدات والكرمل، في قاعة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب، والفائز منهما سيلاقي في دور الثمانية فريق صما يوم 19 من الشهر ذاته، ويلتقي في دور الثمانية: العودة مع المهندسين يوم 16 المقبل، ومليح مع وادي موسى يوم 17 منه، وفي نفس اليوم يلتقي الوحدات مع الكرمل، وتقام مباراتا الدور قبل النهائي يوم 22 من نفس الشهر، والمباراة الختامية يوم 25 منه.

وتجري البطولة بطريقة خروج المغلوب من مرة واحدة، حيث يحصل بطل الكأس على 3000 دينار، والوصيف على 2000 دينار.

وستكون المنافسة على أشدها بين فرق الوحدات والكرمل ووادي موسى على اللقب، كون هذه الفرق تملك لاعبين محليين على سوية عالية، إلى جانب فريق شباب الحسين الذي يتمتع بارتفاع المستوى الفني للاعبين الشباب.

بطولات الأولى والشباب

حدد اتحاد اللعبة، موعد انطلاق بطولة أندية الدرجة الأولى اعتبارا من 28 آب (أغسطس) المقبل، بمشاركة ثمانية فرق، وتجري بطريقة الدوري من مرحلة واحدة، ويلتقي في الجولة الأولى من البطولة: مرصع مع الكريمة، بيت إيدس مع المحطة، عابل مع البقعة، المشارع مع الطوال الجنوبي.

وتنطلق بطولة الشباب منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، بمشاركة سبعة فرق هي: شباب الحسين، الوحدات، العودة، عيرا، وادي موسى والكرمل من الدرجة الممتازة، والبقعة من الدرجة الأولى، وتقام البطولة من مرحلتين، الأولى تلعب بنظام الدوري من مرحلة واحدة، والمرحلة الثانية تشارك فيها الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى وبطريقة الدوري الكامل (ذهاب واياب).