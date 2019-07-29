الوحدات يبرم أولى الصفقات رسميا وأخرى في الطريق.. وأبو الطيب يقود فريق “السلة”

مصطفى بالو

عمان– أبرم نادي الوحدات أولى صفقاته من المحترفين، بتوقيع المحترف السوري فهد اليوسف على كشوفاته صباح أمس رسميا، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الإدارة بتوصية من المدير الفني عبدالله أبوزمع، بضم السوري فهد اليوسف إلى صفوف فريق كرة القدم، حيث وقع اليوسف على عقده مع الوحدات بحضور أمين سر النادي عوض الأسمر، ومدير نشاط الكرة زياد شلباية.

ولاقى توقيع الوحدات مع اليوسف، ترحيبا جماهيريا كبيرا ، تبعا لما يتمتع به اللاعب من مواصفات فنية عالية، والقدرة باللعب على طرفي الملعب، حيث سبق لليوسف الانضمام إلى فريق الوحدات في موسم 2017-2018، قادما من الجزيرة تبعا لأدائه الثابت، وحصوله على لقب أفضل محترف بالدوري الأردني منذ لعبه مع فريق ذات راس، ومشاركته الفوز بلقب كأس الأردن لأول مرة بتاريخه، قبل أن يشارك فهد اليوسف زملاءه في الوحدات الظفر بلقبي درع اتحاد الكرة والدوري في موسم 2017-2018، ثم التوجه للاحتراف في صفوف السيلية القطري الموسم الماضي.

وكان مجلس إدارة نادي الوحدات، قد أعلن في جلسته أول من أمس، الموافقة على التعاقد مع اللاعب المحلي إبراهيم الجوابرة، بناء على تنسيب المدير الفني عبدالله أبو زمع، تبعا لما يتميز به الجوابرة من امكانات باللعب على طرف خط الوسط، وكذلك يملك النزعة التهديفية لإثراء المقدمة الهجومية الوحداتية، حيث ينتظر أن يتم التوقيع مع اللاعب رسميا خلال اليومين المقبلين، ليكون أيضا أول الصفقات المحلية للوحدات ضمن تحضيراته للعودة إلى منصات التتويج، بعد موسم خرج فيه خال الوفاض محليا وقاريا 2018-2019، قبل أن يعتذر رسميا عن عدم المشاركة في بطولة الأندية العربية-كأس الملك محمد السادس”.

وبحسب المعلومات الواردة إلى “الغد”، فإن اللجنة الرياضية المشكلة برئاسة مدير نشاط الكرة زياد شلباية، تمضي بمفاوضات جادة مع عدد من الخيارات المحلية و”الطيور الوحداتية المهاجرة”، لتدعيم صفوف الفريق في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن ووسط الملعب، ومركز المهاجم الذي يحتاج إلى التدعيم، خاصة بعد خروج مهاجم الفريق بهاء فيصل للاحتراف في صفوف الشمال القطري، حيث تمضي المفاوضات تجاه حسمها خلال الفترة المقبلة، ليعلن الوحدات عن صفقاته من خلال مؤتمر صحفي جماهيري حاشد.

“الأخضر” يلعب في فلسطين

من المنتظر أن يشارك فريق الوحدات، جامعة بيريت في مبادرتها الإنسانية الاجتماعية “الحق بالتعلم”، من خلال الحفل الخيري الذي تقيمه بالخليل، ويغني فيه محبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف، ويقام في 30 آب (أغسطس) المقبل، حيث يرصد ريع الحفل لصالح تعليم ما يقارب 15 طالبا وطالبة، وكان وفد من جامعة بيرزيت زار الوحدات مؤخرا، والتقى أمين السر عوض الأسمر، وقدم الفلسطيني شرحا مفصلا عن المبادرة، في الوقت الذي ثمن فيه الأسمر لفتة جامعة بيرزيت، مؤكدا مشاركة الوحدات بما يعكس دور النادي الاجتماعي وواجبه تجاه الأهل في فلسطين المحتلة، تأكيدا للدور الأردني والقيادة الهاشمية، الداعم لحق الفلسطينيين على تقرير مصيرهم، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

“أبو الطيب” وحداتيا

وفي سياق آخر، توصل الوحدات إلى اتفاق رسمي مع المدرب الوطني د.منتصر أبوالطيب، لقيادة فريق كرة السلة في النادي خلال الموسم المقبل، بحسب ما اعلن عنه عضو المجلس مدير نشاط كرة السلة م.حاتم أبومعيلش، الذي أكد أن الوحدات يطمح إلى تجاوز انجازه في الموسم الماضي، حينما حل ثالثا على سلم ترتيب دوري أندية الدرجة الممتازة، مشيدا بالمدرب الجديد أبو الطيب وخبرته لاعبا ومدربا وخبيرا في الميدان السلوي، منوها بأن الوحدات وبتنسيب من أبو الطيب يجري في مفاوضات مع عدد من اللاعبين المحليين، ويدرس التعاقد مع لاعب ارتكاز محترف اجنبي خلال الفترة المقبلة، وعينه على المنافسة بقوة على لقب الدوري الذي ينطلق في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل-على حد تعبير أبو معيلش”.