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الوحدات يتبادل الفوز مع الجبيهة في سلسلة “البلاي أوف” (صور)

منذ ساعتين
جانب من المباراة -(تصوير: أمجد الطويل)

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عمان-الغد- تغلب فريق الوحدات على نظيره فريق الجبيهة بنتيجة 80-66 (النصف الأول 40-41) معادلا الكفة في ثاني لقاءات الفريقين بسلسلة “الفاينال فور”، في لقاء جمعهما اليوم على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.
وكان الجبيهة قد حسم أولى مواجهات “البلاي أوف” بفوزه على الوحدات بنتيجة 94-90، فيما تغلب الأهلي على نظيره كفريوبا بنتيجة 82-74، على أن يتأهل للمشهد الختامي، الفريق الذي يسبق منافسه بالفوز في 3 مباريات من أصل 5 مفترضة، فيما يلتقي الخاسران بسلسلة قصيرة من 3 مباريات لتحديد المركزين الثالث والرابع.

  • -(تصوير: أمجد الطويل)
  • -(تصوير: أمجد الطويل)
  • -(تصوير: أمجد الطويل)
  • -(تصوير: أمجد الطويل)
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