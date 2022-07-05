الوحدات يتجاوز مغير السرحان بثنائية في دوري المحترفين

عمان – الغد – تجاوز فريق الوحدات مستضيفه مغير السرحان بهدفين نظيفين في اللقاء المؤجل عن الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

وتقدم المدافع محمد الدميري بالنتيجة للوحدات بعد مرور 33 دقيقة على زمن اللقاء، قبل أن يعزز زميله أنس العوضات النتيجة عند الدقيقة 45.

وشهدت المباراة العديد من الفرص من قبل أصحاب الضيافة مغير السرحان، وتحديدا في الشوط الثاني من أجل تقليص الفارق وتعديل النتيجة، دون أن تتغير نتيجة المباراة، ليتلقى مغير السرحان الخسارة الثانية له بالبطولة.

وعلى ضوء هذه النتيجة، صعد الوحدات إلى المركز الثاني بالتساوي مع الحسين إربد برصيد 17 نقطة، فيما بقي مغير السرحان عند النقطة الثالثة عشر وفي المركز الرابع.

وتبقى للوحدات مواجهة مؤجلة وحيدة ستجمعه مع فريق شباب العقبة على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة في الثاني والعشرين من الشهر الحالي.