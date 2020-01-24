الوحدات يتحضر لتوقيع “نداي” والمكافآت تنهال على فريق “السلة”

مصطفى بالو

عمان- يتحضر نادي الوحدات لتوقيع المحترف السنغالي عبدالعزيز نداي، والذي وصل ووكيله قبل يومين، لاتمام صفقة التعاقد مع الوحدات، لتدعيم المقدمة الهجومية لفريق كرة القدم الأول، الذي يستهل مشواره في الاستحاقات المحلية، عندما يخوض أولى مبارياته في الدفاع عن لقب درع اتحاد الكرة، أمام سحاب عند الساعة السادسة والنصف، من مساء يوم الخميس المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية بمنطقة القويسمة، في إطار مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا فريقي الرمثا والسلط، ومن المتوقع أن يوقع الوحدات رسميا مع نداي خلال الأيام القليلة المقبلة.

عمر: فحوصات طبية مقنعة

وفي رد طبيب نادي الوحدات د.مؤيد عمر على استفسارات “الغد”، بشأن طبيعة الفحوصات الطبية التي إجريت للمحترف السنغالي نداي، قال: “اجرينا العديد من الفحوصات الطبية للسنغالي نداي في مستشفى الاستقلال، وكانت تلك الفحوصات شاملة، حيث فحص الدم و”البول”، الى جانب فحوصات تعلقت بجهد القلب، وتبين انه من أكثر اللاعبين قدرة في هذا الجانب، وأظهر نتائج مميزة، ثم تم عرضه على مستشاري العظام والمفاصل، وأجريت له فحوصات، والتي كانت مطمئنة الى حد كبير، وقدمت تقريرا طبيا باجتياز نداي الفحوصات بنجاح كبير، وقدمت تقريرا حول تلك الفحوصات ونتائجها المميزة الى نادي لاتخاذ القرار المناسب”.

والتحق نداي بتدريبات فريق الوحدات، ليكون المحترف الثالث في صفوف الفريق إلى جانب السوري فهد اليوسف والتونسي هشام السيفي، وهو الذي يحوز على رضى الجهاز الفني بقيادة عبدالله أبوزمع، والذي يعرف قدرات نداي جيدا، بحكم إشراف أبو زمع السابق على تدريب فريق الأنصار اللبناني، في الوقت الذي لعب فيه نداي مع فريق الساحل اللبناني، وجرت مفاوضات مكثفة بين الوحدات ونداي خلال الفترة الماضية من خلال وكيل أعماله عفيف جميل الذي حضر معه إلى عمان، وما دفع الفريق اللبناني ترك حرية الانتقال لنداي، الظروف التي تمر بها الكرة اللبنانية والتي تتمثل بإلغاء الدوري اللبناني، ما دفع إلى هجرة المدربين واللاعبين المحترفين عن أنديتهم، حيث سبق نداي بالرحيل كل من محترفي فريق العهد يعقوب والعكايشي، وكذلك المدربين السوري نزار محروس والمصري محمد عبدالعظيم.

الانصار يدعمون “السلة”

تواصل العديد من أنصار ومحبي نادي الوحدات، من رجال الأعمال داخل حدود الوطن، بالإعلان عن المكافآت المجزية لفريق الكرة السلة الأول بالنادي، والذي يسابق نظيره الأرثوذكسي للوصول إلى سدة لقب الدوري الممتاز-دوري بنك الإسكان- لكرة السلة، لأول مرة في تاريخ النادي متجاوزا المركز الثالث الذي حصل عليه فريق الوحدات في مناسبتين سابقتين.

وبحسب مدير نشاط الكرة السلة عضو مجلس إدارة النادي م.حاتم أبومعيلش، قال: “تواصل معي وزملائي في مجلس إدارة نادي الوحدات، العديد من محبي النادي داخل الوطن وخارجه، لتقديم المكافآت لفريق السلة، الذي ينافس العريق الأرثوذكسي على لقب الدوري للموسم الحالي، مطالبين اللاعبين في الوصول الى سدة اللقب التاريخي للسلة الوحداتية، فضلا عن تبرع عدد كبير من شراء تذاكر مباراة الجولة الرابعة، لتأمين الحضور الجماهيري الكبير لدعم خطوات الفريق الطامح بكأس الدوري”.

وتابع: “نحترم بالدرجة الأولى عراقة وقوة فريق الأرثوكسي، وهو القطب المعروف في كرة السلة الأردنية، ونقدر ايضا طموحه باللقب، في الوقت الذي يبحث فيه نادي الوحدات، ومنظومة فريق كرة السلة جهازين فني وإداري ولاعبين وجماهير، بشوق الى اللقب التاريخي الأول لسلة الوحدات، وهو ما اجتهدنا لتحقيقه منذ تسلمي مسؤولية النشاط، وأشكر أركان المهمة على بذلهم الغالي والنفيس لدعم الطموح الوحداتي، وأطالب الجماهير وإن كانت جماهير الوحدات الوفية لا تحتاج إلى دعوة، لمواصلة وقفتها الكرنفالية خلف الفريق لتحويل الحلم الوحداتي الذي طال انتظاره، إلى حقيقة وواقعا وحداتيا في موسم 2020”.