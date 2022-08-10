الوحدات يتخطى البقعة ويرافق شباب الحسين إلى مربع “الطائرة” الذهبي

عمان – الغد – عمق فريق الوحدات جراح البقعة في دوري الكرة الطائرة للأندية الممتازة، عندما فاز عليه بنتيجة 3-0 بواقع 25-21، 25-14، و25-16، في المباراة التي جرت مساء اليوم في صالة قصر الرياضة لحساب الجولة السابعة والاخيرة من المرحلة الأولى.

ورفع الوحدات رصيده إلى 16 نقطة، خلف شباب الحسين المتصدر بفارق الفوز بالمواجهات المباشرة رغم تساويهما بذات الرصيد، ليرافقه إلى المربع الذهبي من المسابقة.

وتشتعل المنافسة في ختام الجولة السابعة اليوم، حين يلتقي الكرمل ( 3 نقاط) مع ديرعلا (6 نقاط)، في المباراة التي تقام عند الساعة السابعة في صالة الحسن بإربد، وسط طموحهما في تاكيد الوصول للمربع الذهبي، وهو ذات الامر الذي ينطبق على التعاون برصيد 5 نقاط، عندما يواجه العودة (8 نقاط) ، في المباراة التي تقام بذات التوقيت في صالة الأمير محمد بالزرقاء، والتي سيتحدد على ضوء نتيجتها الفرق المتأهلين إلى المربع الذهبي، والفرق التي ستنافس للهروب من شبح الهبوط، بعد ان تاكد هبوط فريق وادي موسى لانسحابه من بطولات الموسم 2022.