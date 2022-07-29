الوحدات يتخطى الجزيرة بصعوبة ويعزز صدارته بدوري المحترفين

عمان- الغد– تخطى الوحدات نظيره الجزيرة بهدف دون رد، لحساب الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022، في اللقاء الذي احتضنه ستاد عمان الدولي مساء الجمعة.

وعزز الوحدات من صدارته بدوري المحترفين بعد وصوله للنقطة 29، فيما واصل الجزيرة في قاع الترتيب وبرصيده 7 نقاط.

وسجل هدف الوحدات الوحيد اللاعب مهند أبو طه عند الدقيقة السابعة من زمن اللقاء، بعد أن ارتدت الكرة من حارس مرمى الجزيرة وليد عصام من تسديدة منذر أبو عمارة.

وأهدر الجزيرة على نفسه فرصة تعديل الكفة، بعد أن نجح حارس مرمى الوحدات عبد الله الفاخوري بالتصدي لضربة الجزاء الذي نفذها عامر جاموس عند الدقيقة 59.

وتختتم مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري غدا السبت بمواجهتين، إذ يستقبل الفيصلي نظيره شباب العقبة على ستاد عمان الدولي عند الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي شباب الأردن والحسين إربد على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة عند الساعة الثامنة والنصف مساء.