الوحدات يتخطى شباب الأردن بثنائية في دوري المحترفين

عمان – الغد – نجح الوحدات في تحقيق الفوز على مستضيفه شباب الأردن بهدفين مقابل هدف، في ظهوره الأول بدوري المحترفين لموسم 2022، في المباراة الختامية للجولة الرابعة.

وشهدت المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ستاد عمان الدولي، تقدم الوحدات في النتيجة عبر اللاعب أحمد سمير برأسه عند الدقيقة 28، ليضيف بعدها بست دقائق مهند أبو طه الهدف الثاني من ضربة رأسية أخرى، لينهي “الأخضر” الحصة الأولى متقدما بهدفين.

وفي الشوط الثاني، تقدم شباب الأردن للأمام بحثا عن تقليص الفارق، وهو ما تحقق له عند الدقيقة 65 عبر المهاجم البرازيلي دوجلاس، لكن الوحدات حافظ على نتيجة المباراة حتى صافرة النهاية.

وسجل الوحدات أول 3 نقاط له بالبطولة بعد غيابه عن الجولات الثلاث الأولى بسبب مشاركته بدوري أبطال آسيا، محتلا المركز الثامن على سلم الترتيب، فيما تجمد الرصيد النقطي لشباب الأردن عند النقطة السادسة وفي المركز الرابع.

وتواجد المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد على المنصة الرئيسية بعد غيابه عن الحضور مؤخرا في البطولة، وذلك لرصد اللاعبين واختيار القائمة النهائية للنشامى للمعسكر التدريبي المنوي إقامته في قطر نهاية الشهر الحالي، استعدادا لتصفيات كأس آسيا.