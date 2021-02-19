الوحدات يتخطي البقعة بخماسية وينتظر التحاق لاعبيه الدوليين

مصطفى بالو

عمان – حقق الوحدات فوزا كبيرا على البقعة 5-1 مساء أمس على ملعب مجمع النادي في غمدان، ضمن تحضيراته لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

وسجل خالد عصام هدفين في اللقاء، كما دون اللبناني أحمد زريق اسمه على لائحة هدافي اللقاء، وأضاف يزن ثلجي هدفا آخر، إضافة إلى هدف جاء من نيران صديقة.

من ناحية ثانية، ينتظر الوحدات التحاق لاعبيه الدوليين بالفريق اليوم، من خلال الحصة التدريبية التي يخوضها على ملعبه بمجمعه الرياضي بمنطقة غمدان، ضمن استعدادات “الأخضر” للدفاع عن لقب درع اتحاد الكرة الذي حمله الموسم 2020.

ويستهل الوحدات مشواره في مسابقة الدرع بمواجهة سحاب، عند الساعة الثالثة من عصر يوم الثلاثاء المقبل، في ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا فريق معان.

التحاق وحسم

ويلتحق بتدريبات الفريق لاعبوه الذين أنهوا مع المنتخب الوطني، المعسكر الأخير الذي أقيم في دبي، واللاعبون هم أحمد عبدالستار، عبدالله الفاخوري، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، محمد الدميري، أحمد سمير، صالح راتب، وأنس العوضات، في ظل اطمئنان المدير الفني لفريق الوحدات عبدالله أبوزمع، على جاهزيتهم البدنية الفنية بعد المعسكر التدريبي الطويل، ومشاركة أغلبهم في المباريات الودية التي خاضها “النشامى”، تحضيرا لاستكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة، والتي كان من المقرر انطلاقها في آذار (مارس) المقبل، قبل أن يقرر الاتحاد الدولي إرجاءها إلى حزيران (يونيو).

ومن المنتظر أن تحسم الهيئة الإدارية المؤقتة مسألة تجديد عقود كل من أحمد عبدالستار، يزن العرب، محمد الدميري، فراس شلباية، أحمد سمير، في ظل تأكيدها الاتفاق مبدئيا على تجديد عقودهم، وفق اتصالات مكثفة معهم أثناء تواجدهم في معسكر الإمارات.

وأكدت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات، موافقتها على التجديد للاعبين، فور عودتهم إلى عمان، وهو ما يتوقع أن يتم خلال اليومين المقبلين، وإن كان هناك مطالب لبعض اللاعبين برفع قيمة عقودهم الجديدة لموسم واحد مع الوحدات، إلا أن جلسة متوقعة ستجمعهم مع الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الوحدات، خلال الساعات المقبلة، ستحسم الأمور بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب إبراهيم الجوابرة موقفه النهائي، في ظل العرض المقدم من نادي الوحدات، وتجديد عقده بالقيمة المالية ذاتها لعقده المبرم مع الوحدات في الموسم الماضي، والبالغة 35 ألف دولار، بعدما جمعت الطرفين جلسة قبل يومين، وطالب فيها الجوابرة برفع عقده الى 45 ألف دولار، إلا أن الهيئة الإدارية أبلغته أن الوحدات يرحب فيه لموسم جديد مع فريق الكرة لكن دون زيادة على قيمة العقد، ما جعل اللاعب يطلب مهلة للتفكير والرد بشكل نهائي على العرض الوحداتي.

محطات ودية

ويكثف فريق الوحدات تحضيره بالمباريات الودية، والتي يهدف من خلالها أبو زمع، إلى الوقوف على الجاهزية والمستوى العام للعناصر كافة المتواجدة حاليا في تشكيلة الفريق، بهدف ترتيب أوراقه مع التحاق عناصر الفريق العائدة من معسكر “النشامى” في دبي، واعتماد خياراته النهائية لخوض غمار المنافسة والدفاع عن لقبه في درع اتحاد الكرة، وتقديم قائمة الفريق النهائية التي تضم 25 لاعبا بحسب ما حدده الاتحاد، بعدما كانت القائمة تضم 30 لاعبا في منافسات الموسم الماضي.

وخاض الوحدات مباراتين وديتين حتى الآن تحضيرا لانطلاق منافسات درع اتحاد الكرة، حيث توقف في محطة مباراة السلط الودية، والتي انتهت نتيجتها بالتعادل 2-2، إلى جانب لقاء البقعة الذي طرح فيه أبوزمع جميع خياراته من اللاعبين، كما أشار النادي إلى أن مهاجمه عبدالعزيز نداي سيعود إلى الفريق يوم الثلاثاء بعد انتهاء إجازته التي عاد خلالها إلى بلاده.