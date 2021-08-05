الوحدات يتسلم بطاقة الانتقال الدولية لزعترة

عمان-الغد- تسلم نادي الوحدات اليوم الخميس، بطاقة الانتقال الدولية للاعبه الجديد محمود زعترة، الذي احترف الموسم الماضي في صفوف فريق نفط الوسط العراقي.

وبات زعترة قادرا على مشاركة الوحدات مباراته اليوم أمام فريق البقعة، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.

وكان زعترة وقع على كشوفات الوحدات قبل عدة ايام، ولكن دون التمكن من قيده رسميا في كشوفات اتحاد الكرة، بسبب تأخر نادي نفقط الوسط العراقي في ارسال بطاقة الانتقال التي وصلت اليوم، وبالتالي تسجيل اللاعب رسميا في كشوفات النادي.

كما قيد الوحدات رسميا اليوم، اللاعب سليمان ابو زمع القادم من فريق الجليل.