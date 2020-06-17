الوحدات يتصدر الأندية الأردنية في التصنيف الآسيوي

خالد العميري

عمان – نشر موقع ” footballdatabase.com”، تصنيف أندية كرة القدم بالعالم للعام الحالي، والذي شهد تقدما كبيرا لأندية الفيصلي والجزيرة والوحدات.

وتصدر الوحدات تصنيف الأندية الأردنية على المستوى العالمي، حيث جاء في المركز 784 عالميا برصيد 1374 نقطة، متقدما 100 مركز بعدما كان رصيده 1356 نقطة، يليه الجزيرة في المركز 946 عالميا برصيد 1349 نقطة، متقدما 122 مركزا بعدما كان رصيده 1335 نقطة.

وحل النادي الفيصلي في المركز 1051 عالميا برصيد 1336 نقطة، متقدما 267 مركزا بعدما كان رصيده 1306 نقطة، يليه الرمثا في المركز 1638 عالميا برصيد 1278 نقطة، ليتراجع 37 مركزا بعدما كان في رصيده 1345 نقطة، يليه شباب الأردن في المركز 1693 عالميا برصيد 1273 نقطة، ليتراجع 15 مركزا بعدما كان في رصيده 1275 نقطة.

وجاء نادي السلط في المركز 1935 عالميا برصيد 1254 نقطة، متراجعا 34 مركزا بعدما كان في رصيده 1255 نقطة، فيما جاء نادي معان بالمركز 1947 عالميا برصيد 1253 نقطة، متقدما 45 مركز بعدما كان في رصيده 1250 نقطة، يليه نادي شباب العقبة في المركز 2170 عالميا برصيد 1239 نقطة، ليتراجع بمقدار مركزين بعدما كان في رصيده 1242 نقطة.

واحتل نادي المنشية المركز 2180 عالميا برصيد 1238 نقطة، متقدما 29 مركزا بعدما كان في رصيده 1238 نقطة، يليه نادي كفرسوم في المركز 2215 عالميا برصيد 1235 نقطة، متقدما 17 مركزا بعدما كان في رصيده 1235 نقطة، في حين جاء الحسين إربد بالمركز 2342 عالميا برصيد 1223 نقطة، ليتراجع 147 مركزا بعدما كان في رصيده 1240 نقطة.

وتواجد نادي الأصالة في المركز 2356 عالميا برصيد 1221 نقطة، متقدما 22 مركزا وبنفس الرصيد من النقاط، فيما جاء النادي الأهلي بالمركز 2369 عالميا برصيد 1220 نقطة، متراجعا 85 مركزا بعدما كان في رصيده 1231 نقطة، يليه نادي سحاب في المركز 2375 عالميا برصيد 1219 نقطة، متقدما 39 مركزا بعدما في رصيده 1217 نقطة.

وتقدمت أندية، اليرموك 24 مركزا باحتلاله المركز 2415 عالميا برصيد 1214 نقطة، والصريح 18 مركزا باحتلاله المركز 2425 عالميا برصيد 1213 نقطة، واتحاد الرمثا 23 مركزا باحتلاله المركز 2450 عالميا برصيد 1208 نقاط، والبقعة مركزين باحتلاله المركز 2454 عالميا برصيد 1207 نقاط بعدما كان في رصيده 1210 نقاط، فيما تراجع نادي ذات راس 112 مركزا باحتلاله المركز 2508 عالميا برصيد 1194 نقطة بعدما كان في رصيده 1219 نقطة.

وواصل نادي الوحدات تفوقه على مستوى الأندية الأردنية المحترفة في التصنيف، باحتلاله المركز 70 آسيويا، متقدما بفارق 17 مركزا على نادي الجزيرة الذي جاء في المركز 87 آسيويا، فيما جاء الفيصلي بالمركز الثالث محليا والمركز 99 آسيويا، يليه الرمثا باحتلاله المركز 185 آسيويا.

وجاء نادي شباب الأردن في المركز 193 آسيويا، يليه نادي السلط بالمركز 232 آسيويا، ونادي معان بالمركز 233 آسيويا، ونادي شباب العقبة بالمركز 275 آسيويا، ونادي الحسين إربد بالمركز 313 آسيويا، والنادي الأهلي بالمركز 317 عالميا، ونادي سحاب بالمركز 320 آسيويا، فيما تذيل نادي الصريح قائمة التصنيف الآسيوي للأندية الأردنية المحترفة باحتلاله المركز 331 آسيويا.