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الوحدات يتصدر بطولة البنك العربي تحت 17 عاما

منذ 48 دقيقة

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عمان – الغد – تصدر فريق الوحدات، ترتيب بطولة البنك العربي تحت 17 عاما، بفوزه على الصريح 7-1، في المباراة التي جرت الجمعة 21 شباط، على ملعب الامير هاشم بالرمثا، ضمن منافسات الجولة الثانية.

واسفرت بقية مباريات الاسبوع عن فوز الجزيرة على سحاب 4-1، والرمثا على شباب الاردن بهدف دون مقابل، والحسين على شباب العقبة 3-0، والفيصلي على السلط 5-0، فيما خلد فريق الاهلي للراحة في هذه الجولة.

ومع نهاية الجولة جاءت الصدارة للوحدات بـ 6 نقاط وبفارق الاهداف عن الحسين، والجزيرة، والرمثا، وحل الفيصلي ثانيا بـ3، وبفارق الاهداف عن شباب العقبة، فيما الاهلي، الصريح، السلط، سحاب، وشباب الاردن دون نقاط.

يذكر ان مباريات البطولة تقام بمشاركة اندية المحترفين، باستثناء معان الذي اعتذر عن خوض المنافسات.

وتقام مباريات الدور الاول لبطولات الفئات العمرية بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الحاصلة على الترتيب من 1 الى 6 للدور النهائي،الذي سيشهد مشاركة الفرق الـ 6 المتأهلة من دوري الدرجات الاولى والثانية والثالثة.

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