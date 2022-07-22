الوحدات يتصدر ذهاب دوري المحترفين بتجاوز شباب العقبة برباعية

عمان- الغد- أنهى فريق الوحدات مرحلة الذهاب لدوري المحترفين متصدرا، بعد فوزه على شباب العقبة بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء المؤجل عن الجولة الثالثة بدوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022، والذي أقيم على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة مساء الجمعة.

ووصل الوحدات إلى النقطة 26 وفي صدارة الترتيب، بعد تجاوزه الفيصلي الذي يمتلك 25 نقطة، فيما بقي شباب العقبة في المركز السابع وبرصيد 14 نقطة.

وافتتح لاعب الوحدات أحمد سريوة النتيجة لفريقه عند الدقيقة 27، بعدما تسلم تمريرة زميله منذر أبو عمارة، من خارج منطقة الجزاء، مسددا كرة قوية بقدمه اليسرى ارتطمت بالعارضة قبل دخولها الشباك.

وعدل لاعب شباب العقبة محمد الحسنات النتيجة لشباب العقبة قبل نهاية الشوط الأول بأربعة دقائق، من تسديدة قوية سكنت الزاوية.