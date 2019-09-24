الوحدات يتطلع للعودة والكرمل يرحب بعيرا ووادي موسى يستقبل صما

خالد المنيزل

عمان – تنطلق اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، مباريات الدوري الممتاز بالكرة الطائرة لموسم 2019، والذي تشارك فيه 8 فرق، بعد انسحاب المهندسين وغياب دير علا، حيث يستضيف فريق العودة فريق الوحدات في صالة الأمير محمد بالزرقاء، وبنفس التوقيت يستضيف فريق الكرمل فريق عيرا في صالة الحسن بإربد، بينما يبدأ بطل الدوري فريق وادي موسى رحلة الدفاع عن لقبه للموسم الماضي بلقاء فريق صما، عند الساعة السابعة مساء في صالة الأمير فيصل بالقويسمة.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى غدا الخميس، بلقاء شباب الحسين مع مليح عند الساعة الخامسة في صالة الأمير هاشم بمادبا. ويشهد الدوري هذا العام، سابقة هي الأولى من نوعها بأن كافة الفرق تستعين بمحترفين من أجل المنافسة على اللقب أو الهروب من الهبوط.

الوحدات × العودة

يعتمد فريق الوحدات على موزع الكرات محمد راتب، والضاربين محمد دقماق وأحمد العواملة وعودة حسن ومحمد القطامي وسائد الحسن وعبداالله سعيفان، والمحترفان باولو جونيو، وبرونو جودي، والمدافع الحر خالد شباب. بينما يمثل فريق العودة: الموزع إبراهيم العراب، والضاربون محمد الحوراني وعبداالله سنان ويحيى النابلسي ومحمد الملكاوي وسعيد السلايمة ، والمحترفان كافالو وموكو.

الكرمل × عيرا

يقود فريق الكرمل موزع الكرات محمد ناجي، ويهاجم من خلال الضاربين: عباده فخري وسليمان الصقر ومحمد بخيت وخالد هلال وصهيب البلاونة، والمحترفان دوغلاس وأجور والمدافع الحر محمد نور.

أما فريق عيرا فيمثله اللاعبون: موزع الكرات عبداالله راتب، وحسن قمر ومحمد الشخريتي وإسلام دراغمة، والمحترفان رواد رجب ومحمد موسى.

وادي موسى × صما

يلعب وادي موسى بقيادة موزع الكرات يعقوب القهوجي، ويهاجم من خلال الضاربين: أحمد النجار وأمين السطري ومحمد أبو كويك وعلي مطلق وأحمد خشان، والمحترف اليمني جمال مفتاح، والمدافع الحر بشار المحارمة.

أما فريق صما فيلعب بتشكيلة مكونة من: موزع الكرات حسام حواتمه، والضاربين حمزه النمرات ونبيل سعادة وعلى الوديان وعلى هلال ووسام الخطيب، والمحترفان محمد بلل وعمر بوزيد، والمدافع الحر يوسف مقدادي.

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