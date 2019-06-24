الوحدات يتعادل مع العهد اللبناني ويودع البطولة الآسيوية

عمان-الغد– ودّع فريق نادي الوحدات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه فريق نادي العهد اللبناني بنتيجة 0-0، في لقاء إياب نصف نهائي المسابقة الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب المدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكان الوحدات قد خسر مباراة الذهاب التي أقيمت على ستاد مدينة الملك عبدالله الثاني في القويسمة بنتيجة 0-1.