الوحدات يتعاقد رسميا مع هشام صيفي لموسم كروي واحد

عمان – الغد – أنجزت إدارة نادي الوحدات مهمة التوقيع مع المحترف التونسي هشام صيفي لموسم واحد، من أجل تمثيل فريق الكرة الأول هذا الموسم، حيث جرى حفل التوقيع خلال معسكر الوحدات المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يمتد حتى 20 من الشهر الجاري.

وعبر هشام صيفي في أول حديث رسمي له عبر الموقع الرسمي للموقع الرسمي للنادي بأن عودته إلى الأردن تأتي من باب تحقيق الإنجازات مع نادي الوحدات.

وبين صيفي في حديثه بأنه أنهى عقده مع ناديه السعودي معتبراً أن العرض الذي قدم له من قبل “الأخضر” يعتبر بمثابة المكسب لأي لاعب محترف، لما يمتلكه نادي الوحدات من سمعة طيبة على الصعيد الرياضي، وهو النادي الباحث دوماً عن تحقيق الإنجازات وحصد البطولات.