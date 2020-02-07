الوحدات يتغلب على السلط ويكمل عقد نصف نهائي درع الاتحاد (صور)

عمان – أكمل فريق الوحدات عقد الدور نصف النهائي ببطولة درع الاتحاد لكرة القدم بعد فوزه اليوم الجمعة على فريق السلط بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت على ستاد عمان في ختام منافسات الدور الأول للبطولة.

وجاء تأهل الوحدات بعد ان رفع رصيده إلى 6 نقاط ليتأهل كأفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

وسجل للوحدات في مباراة اليوم المحترف السنغالي عبدالعزيز نداي وفراس شلباية من ركلة جزاء ليتأهل الوحدات فيما ودع السلط البطولة بعد ان تجمد رصيده عند 3 نقاط.

وسبق لفرق الصريح والرمثا وشباب الأردن ان تأهلت إلى الدور نصف النهائي بعد ان تصدرت المجموعات الأولى والثانية والثالثة فيما تأهل الوحدات كأفضل ثاني.

ويلتقي في الدور نصف النهائي الرمثا مع الصريح وشباب الأردن مع الوحدات.- (بترا)









صور من مباراة الوحدات والسلط- (تصوير: أمجد الطويل)