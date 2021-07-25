الوحدات يجتاز العقبة وينهي مرحلة الذهاب بطلا

مصطفى بالو

عمان- أنهى فريق الوحدات مرحلة الذهاب لدوري أندية المحترفين لكرة القدم بطلا، عندما رفع رصيده إلى 26 نقطة، جراء الفوز الكبير الذي حققه على فريق شباب العقبة 4-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين الأحد على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، وانتهى شوطها الأول بالتعادل 1-1.

الوحدات رفع رصيده إلى 26 نقطة، فيما بقي رصيد فريق شباب العقبة 9 نقاط، وبات الفريق مهددا بالهبوط إلى الدرجة الأولى.

الوحدات 4 شباب العقبة 1

اتضحت مفردات اللغة التكتيكية على تحركات لاعبي العقبة والوحدات منذ انطلاق صافرة البداية، وإن توزعت أوراق العقبة بواقع 4-2-3-1، عندما كان يعود خالد الردايدة من الارتكاز الدفاعي إلى جانب أحمد أبوحلاوة، وزكي أبوليلى، فيما يتقدم عصام السميري وهيثم البطة إلى جانب طارق القماز، محمود شوكت، محيسن أبوجبلة.

وأعطى ذلك الأسلوب الأفضلية للعقبة في أول 10 دقائق، وهدد مرمى الوحدات بالكرات العرضية التي كانت تحت سيطرة المدافعين عبدالله نصيب، أحمد ثائر، فراس شلباية وأحمد إلياس لحماية مرمى الفاخوري، فيما الوحدات عانى من الثقة الزائدة التي ابطأت تحركات لاعبي العمليات وسرعة التحول من الدفاع، وتفعيل خطوط الفريق التي تحركت وفق مفاهيم الطريقة 4-2-1، تبعا للرسم التكتيكي لمدرب الفريق عبدالله أبوزمع، حين تقدم رجائي وزميله أحمد سمير، وزيادة حيوية أحمد زريق وصالح راتب ومهند ابوطه، لاثبات الحضور الهجومي خلف المهاجم الوحيد إبراهيم الجوابري، ومع تحركات الفريق كسب ركنية نفذها صالح راتب، وغمزها المدافع عبدالله نصيب برأسه ارتطمت بالقائم الأيسر وتابعت طريقها نحو شباك حماد الأسمر، مسجلا هدف الوحدات الأول د.16، لكن الوحدات لم يتنبه إلى فاعلية العقبة عند افتكاك الكرة، معتمدا على اختزال العمليات واستثمار قدرات لاعبيه السباح وشوكت وأبوجبلة، ووضعت كرة شوكت الطويلة إريك في مواجهة حارس المرمى الفاخوري، الذي خرج لمواجهته واعتبر دخوله خطرا على المهاجم إريك، واحتسبها الحكم ركلة جزاء نفذها عيسى السباح على يمين الفاخوري، مسجلا هدف التعادل للعقبة د.29، في الوقت الذي تعددت فيه الهجمات المرتدة عبر شوكت والسباح وإريك، لكنها جاءت تحت سيطرة الفاخوري ودفاعاته، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1.

“لحن الصدارة”

حوار المدربين انتقل من غرفة غيار المدربين إلى الملعب، وفسرتها أوراق الفريقين البديلة مع انطلاق الشوط الثاني، حين اشرك الوحدات ورقتي سوني سعد وخالد عصام، بدلا من رجائي عايد وإبراهيم الجوابري، فيما اشرك العقبة محمد عبدالرؤوف بدلا من زكي أبوليلى المصاب، وسط تبديلات تكتيكية في المراكز على أرض الملعب، وشهدت الدقائق الأولى هجمة وحداتية حين وصلت الكرة طويلة الى سعد الذي افتك الكرة من حارس المرمى حماد الأسمر، لكنه سدد بعيدا عن مرمى العقبة.

وتغير شكل فريق الوحدات إلى حد كبير، وسط فاعلية هجومية خاصة من الاطراف عصام والنشيط زريق، واستمرار العقبة على اعتماده ذات الأسلوب بالهجوم المرتد صوب السباح وإريك، في الوقت الذي واصل فيه الوحدات هجومه، ومن هجمة منظمة ارسلها الياس طويلة في “صندوق” العقبة حضرها اللبناني سوني سعد أمام أحمد زريق الذي سددها قوية في مرمى الأسمر، مسجلا الهدف الوحداتي الثاني د.61، وسط تبديلات عقباوية لاحياء العمليات الهجومية، بإشراك محمود جمال، أنس بدوي ، بدلا من إريك ومحيسن أبوجبلة وهيثم البطة، وقبلها كان سوني سعد يطلق تسديدة قوية حولها الأسمر لركنية، فيما طرح الوحدات ورقة احمد طنوس وأنس العوضات ودانيال عفانة بدلا من صالح راتب وأحمد زريق وأحمد سمير، وهدأت الألعاب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وسط محاولات هنا وهناك، ليظهر أنس العوضات بفاصل من المراوغة، يضع كرة مواتية أمام سوني سعد الذي سدد في مرمى الأسمر، مسجلا الهدف الثالث عند د.90، وبعدها توج العوضات مجهوده بكرة ثابتة لعبها قوية زاحفة على يمين الأسمر د.90+2، لتشهد الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، طرد أنس العوضات لضربه المدافع أحمد ابوحلاوة بعد إعاقته، لتمر الأحداث نحو نهاية المباراة بفوز الانفراد بالصدارة للوحدات بنتيجة 4-1.