الوحدات يتغلب على الفيصلي ويتصدر الدوري وحيدا

محمد عمّار



عمان – انفرد الوحدات وحيدا بصدارة ترتيب دورري اندية المحترفين لكرة القدم، عندما تغلب على الفيصلي بهدف وحيد، مساء الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الاسبوع الثالث للدورري، وبهذا الفوز تصدر الوحدات الترتيب برصيد 23 نقطة، وتراجع الفيصلي للمركز الثالث بفارق نقطة عن الرمثا الذي تراجع للوصافة برصيد 21 نقطة.

وشهدت المباراة التي قادها طاقم حكام بحريني بقيادة الحكم عمار محفوظ 7 بطاقات باللون الاصفر، 3 منها للاعبي الفيصلي و4 للوحدات، فيما اشهر الحكم 3 بطاقات باللون الاحمر، نال الفيصلي بطاقتين والوحدات واحدة، وشهدت المباراة فترة توقف طويل مع اعلان الوقت بدل الضائع، جراء القاء جماهير الفيصلي الحجارة على الملعب، لتمضي المباراة حتى الدقيقة 106.

الفيصلي 0 الوحدات 1

مارس الفيصلي في الدقائق العشرة الأولى لمباغتة منافسه في ملعبه، وسط ترميرات ارضية متقنة، والضغط صوب مرمى الحارس عبدالله الفاخوري، وسط تراجع جميع لاعبي الوحدات للاسناد الدفاعي، والعمل على تشتيت الكرات، دون ابداء اية محاولات هجومية، في دراسة فنية لمعرفة واقع منافسه.

الأسلوب التكيتيكي بني الفريقين جاء متشابها تماما، فكلاهما اعتمد على طريقية 4-2-3-1، مع اشراك مدرب الفيصلي حسام السيد لظهيرين في المنطقة اليمنى، حيث دفع بعدي زهران وامامه ورد بري، حيث كان يتقدم الاول لتشكيل واقع هجومي من الميمنة، فيما تولى خالد زكريا ونزار الرشدان ضبط الايقاع في منطقة الارتكاز، وكان يوسف ابو جلبوش محور البناء الهجومي من منطقة العمق، وتقدم احمد عرسان من ميسرة المنتصف باسناد من ابراهيم دلدوم، مع مشاركة مقننة لقبي الدفاع سالم العجالين ومحمد ابو زريق خصوصا بالكرات الثابيتة والركنيات التي تحصل عليها الفيصلي في الفترة الاولى لم تؤتي ثمارها.

مدرب الوحدات الكابتن عبدالله ابو زمع عمل على تواجد اكثر في العمق الدفاعي لمراقبة عرسان وابو جلبوش من خلال تمترس احمد سمير في منطقة الارتكاز والى جانبه احمد ثائر الذي طالما كان يتحمل عبء الاسناد الدفاعي الى جانب عبدالله نصيب ويزن العرب، فيما كان فراس شلباية من المحور الايمن يتولى الاسناد الهجومي، لتحرير ابراهيم الجوابري، فيما كان الواجبات مقننة صوب المهام الدفاعية لاحمد الياس في الميسرة، وترك المهام لميسرة المنتصف لاحمد زريق لاستخدام مهاراته في المراوغات، فيما كان صالح راتب يوقع على كل كرة خضراء في الشق الهجومي لاسناد سوني سعد الذي سدد كرة ارضية مرت بجوار القائم الايمن للحارس عبدالله الزعبي.

أخطر الفرص الزرقاء جاءت من كرة ثابتة بينية عميقة داخل الصندوق من عدي زهران استقبلها المتقدم سالم العجالين مررها انيقة صوب محمد العكش الذي سددها فوق المرمى فرصة خطيرة للتسجيل، قبل ان يخلص ابو جلبوش كرة من يزن العرب ومرر كرة عرضية على فوهة المرمى لم تجد المتابعة الكافية.

الوحدات ورغم امتلاكه الكرة، إلا ان حارس مرمى الفيصلي عبدالله الزعبي لم يتهدد باي كرة طوال الشوط الاول، نظرا لاستخدام الفيصلي اسلوب الضغط العالي على كل لاعب يمتلك الكرة، ما افقد الوحدات التركيز، وظهرت مشاهد من الكرات المقطوعة هنا وهناك، لتنتهي احداث الحصة الاولى بالتعادل السلبي، ويترك الأمر للحصة الثانية والرؤية الفنية للمدربين.

هدف برأسية نصيب

جاءت بداية الحصة الثانية مثيرة، حيث سدد نزار الرشدان كرة قوية من خارج الجزاء باحضان الفاخوري، ليتحصل الوحدات على ركنتين، الاولى ابعدها دلدوم لركنية، نفذها صالح راتب من جديد ارتقى لها قلب دفاع الوحدات عبدالله نصيب ودك الكرة في شباك حارس الفيصلي عبدالله الزعبي الهدف الاول للوحدات في الدقيقة 51.

اجرى مدرب الفيصلي تبديلا مزدوجا، حيث دفع بالبديلين محمد طنوس ومجدي العطارعوضا عن ورد البري وخالد زكريا، في محاولات لضبط الايقاع في منطقة العلميات، وايجاد حلول لدفاعات الوحدات المتراصة، واستثمار الاندماج الفكري بين العطار والعكش، وسدد عرسان كرة مباغتة فلتت من يدي حارس الوحدات الفاخوري لركنية.

دفع مدرب الوحدات بالبديل انس العوضات عوضا عن سوني سعد، لتقدم الجوابرة ليلعب كمهاجم صريح للاخضر، واخطأ الفاخوري بالخروج من منطقة مبعدا الكرة برأسه خارج الجزاء لتكون ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، نفذها عرسان فوق المرمى، وتألق الفاخوري في ابعاد صاروخية طنوس لركنية نفذها الاخير سددها المدافع محمد ابو زريق برأسه فوق المرمى.

عاد مدرب الوحدات وعزز بسرعة خالد عصام بديلا لاحمد زريق، وذلك للاستفادة من الهجمات المرتدة، فيما فرض الفيصلي واقعا هجوما شاملا من مختلف المحاور بغية التعديل، وكاد ان يتحقق من كرة ثابتة نفذها عرسان ابعدها الفاخوري بمساعدة القائم الايسر، ليتدخل الدفاع بابعاد الخطورة في الوقت المناسب.

ليلجأ مدرب الفيصلي لورقة هجومية اخرى، حيث دفع بعبدالله عوض عوضا عن يوسف ابو جلبوش لتعزيز قدرات الفريق الهجومية مع اقتراب الوقت بدل الضائع، وعاد مدرب الفيصلي وزج بالبديل انس الجبارات عوضا عن نزار الرشدان، ليعمل الوحدات على استهلاك الوقت بالتمريرات الأرضية، ليدفع مدرب الوحدات بورقة احمد طنوس بديلا لصالح راتب، لتشهد المباراة حالة من الشد العصبي، نال من خلالها قلبي دفاع الفريقين محمد زريقات من الفيصلي ويزن العرب من الوحدات البطاقة باللون الاحمر، كما شهدت المباراة فترة توقف زادة عن 5 دقائق بسبب القاء جمهور الفيصلي الحجارة على الملعب، قبل ان يتدخل العقلاء من ادارة النادي الفيصلي ونجوم الفريق لاحتواء غضب الجماهير، لتنتهي المباراة بفوز الوحدات بهدف يتيم.

المباراة في سطور

النتيجة : فوز الوحدات على الفيصلي 1-0.

سجل الأهداف : عبدالله نصيب د: 51 (الوحدات)

الملعب : ستاد عمان الدولي

الحكام : طاقم حكام بحريني بقيادة الحكم عمار محفوظ، محمد جعفر، سيد جلال ومحمد بونوفر.

العقوبات : انذار للاعب نزار الرشدان، محمد العكش، سالم العجالين البطاقة الحمراء للمدرب العام محمد عقيل، والحمراء للمدافع محمد زريقات (الفيصلي)، سوني سعد، عبدالله الفاخوري، صالح راتب، احمد الياس، وطرد المدافع يزن العرب (الوحدات).

مثل الفيصلي : عبدالله الزعبي، سالم العجالين، محمد ابو زريق، عدي زهران، ابراهيم دلوم، خالد زكريا (مجدي العطار)، نزار الرشدان (انس الجبارات)، ورد البري (محمد طنوس)، احمد عرسان، يوسف ابو جلبوش (عبدالله عوض) ومحمد العكش.

مثل الوحدات : عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، احمد الياس، فراس شلباية، احمد سمير، احمد ثائر، احمد زريق (خالد عصام)، ابراهيم الجوابرة، صالح راتب (احمد طنوس) وسوني سعد (انس العوضات).

تصوير – أمجد الطويل

تصوير – أمجد الطويل