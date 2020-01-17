الوحدات يتغلب على بني ياس كرويا في معسكر الإمارات

مصطفى بالو

عمان – حقق فريق نادي الوحدات الفوز على مستضيفه بني ياس بنتيجة 2-0، في المباراة الودية الكروية التي جرت على ملعب مكتوم بن راشد في إمارة دبي أمس، ضمن المعسكر التدريبي الذي يخوضه الوحدات حاليا بالإمارات، استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي المحلي 2020، والذي يبدأ بدرع اتحاد الكرة في نهاية كانون الثاني (يناير) الحالي، والذي يفتتح الوحدات مشواره فيه بلقاء الوافد الجديد فريق سحاب، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا الرمثا وسحاب.

ويختتم فريق الوحدات مبارياته الودية في الإمارات، بلقاء فريق النصر عند الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت عمان، على ملعب مكتوم بن راشد في دبي، فيما من المنتظر أن يعود وفد فريق الوحدات إلى عمان يوم بعد غد الإثنين.

“ثنائية وحداتية”

الوحدات الذي كرر فوزه الرابع في معسكر الإمارات، بعد ان كان قد فاز على الإمارات بنتيجة 3-1، وعلى ابردين الاسكتلندي 1-0، وعلى الظفرة بنتيجة 6-0، عمد مديره الفني عبدالله أبوزمع، إلى البدء بتثبيت الشكل والتكتيك للفريق، وأشرك أحمد عبدالستار في حراسة المرمى، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، محمد الدميري، رجائي عايد، فادي عوض، إبراهيم الجوابرة، فهد اليوسف، أحمد سمير، والتونسي هشام الصيفي، وقدم الفريق أداء متوازنا، سيطر فيه على منطقة العمليات، وبرز عايد واليوسف والجوابرة بإدارة العمليات، وفق مساندة الدميري وشلباية، وتحرك أحمد الياس بفاعلية في جميع أرجاء الملعب، وهو الذي وقع على الهدف الأول عندما تبادل الركنية مع اليوسف، ووضعها مباغتة أمام الصيفي في المنطقة “المحرمة”، والأخير لم يتوان عن ايداعها المرمى، وبقي الوحدات الأفضل بتحركاته رغم محاولات الشامسي وخميس وجون والفلسطيني أحمد شحدة، إلا انها بقيت تحت السيطرة، ليعود الوحدات بهجماته المنوعة، ليضع فراس شلباية كرة ولا أجمل، وجدت رأس المدافع يزن العرب يزرعها في المرمى، هدفا ثانيا للوحدات انتهى به الشوط الأول.

وجاء الشوط الثاني في حوار بين المدربين، والذين عمدوا الى تجريب مختلف الأوراق الشبابية والخبرة، فيما الوحدات يمتد بشكله المقنع، وأدائه الممتع، وسط هدوء في عملياته الهجومية، وإن كان بني ياس دفع بأوراقه الهجومية، وظهر في أغلب الوقت يتقدم بطريقة 4-3-3، إلا حسن توزيع الأوراق الوحداتية، وتقاربها فوتت فرصة الرد الإماراتي، ليواصل أحمد سمير تقديم لمحاته الكروية المميزة، وسط مناورات أنس العوضات، ثائر الديرباني، صالح راتب، وشاهر شلباية، إلا أن الأمور لم تتغير ومرت الدقائق من دون جديد، حتى انهى حكم المباراة الإماراتي أحمد فهيم اللقاء، فوز الوحدات بنتيجة 2-0.

وجرى خلال المباراة، تبادل الدرع التذكارية بين الجانبين، الوحدات ممثلا بنائب الرئيس النادي غصاب خليل، وبني ياس ممثلا في رئيس نادي، وتم تكريم رجل الأعمال الأردني نائل النمر، بحضور مدير نشاط الكرة زياد شلباية، والمنسق الإعلامي بسام شلباية، وعضو لجنة الكرة هيثم أحمد، ورئيس رابطة جماهير الوحدات بالإمارات أبو بكر سردانة.