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الوحدات يتغلب على ذات راس برباعية نظيفة

منذ 6 دقائق
مهاجم الوحدات بهاء فيصل محاصرا بين ثلاثة من لاعبي ذات راس- (تصوير: أمجد الطويل)

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عمان – فاز فريق الوحدات على فريق ذات رأس 4-0 في المباراة التي أقيمت السبت على ستاد الملك عبدالله الثاني في ختام منافسات الاسبوع الحادي والعشرين وقبل الاخير من دوري المناصير للمحترفين لكرة القدم.
وسجل أهداف الوحدات بهاء فيصل 3 اهداف وحسن عبدالفتاح هدفا واحدا، ليرفع الفريق رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث فيما بقي رصيد ذات رأس عند 9 نقاط في المركز الأخير.
وضمن الفيصلي لقب الدوري كما ضمن الجزيرة المركز الثاني بعيدا عن نتائج الاسبوع الأخير فيما هبط ذات رأس رسميا بانتظار هوية الهابط الثاني والمنحسرة بين فريقي البقعة والاهلي اللذين يلتقيان في الاسبوع الأخير بالدوري.-(بترا)

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