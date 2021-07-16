الوحدات يتغلب على سحاب ويتقدم لصدارة مشتركة في دوري المحترفين

محمد عمّار

عمان – حقق فريق الوحدات فوزا صعبا ومستحقا على سحاب 2-1، ضمن مباريات الاسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم، في اللقاء الذي لعب مساء الجمعة، على ستاد عمان الدولي.

وبهذا الفوز يتقدم الوحدات لصدارة الترتيب برصيد 20 نقطة، في المركز الثاني خلف الفيصلي بفارق هدف، متقدما على الرمثا بفارق هدف وعلى السلط بفارق 4 اهداف ولكل منهم 20 نقطة.

الوحدات 2 سحاب 1

بداية سريعة ومثيرة، واختصار الوقت في البحث عن جس النبض، والدخول مبكرا في الاجواء، وسط طريقة مختلفة في التكيك الميداني بين الفريقين، حيث عمل مدرب سحاب على التواجد بكثافة في المنطق الخلفية والاعتماد على الكرات المرتدة، فيما كان الوحدات يطبق على المجريات من خلال انضباط تكتيكي في منطقة العمليات والانطلاق بهدوء صوب المواقع الامامية.

وغم الافضلية للاخضر، إلا ان سحاب تحصل على ركنية، نفذها ثلجي مباشرة في شباك عبدالله الفاخوري الهدف الاول لسحاب في الدقيقة 9، وكان قبلها يزن النعيمات يسدد كرة مباغته علت مرمى الفاخوري.

الهدف السحابي، سرّع من اداء الوحدات، وبقي احمد الياس ورجائي عايد في ضبط الايقاع في منطقة العمليات، فيما كان الروح الهجومية من الميسرة بعد نضوج فكري تكتيكي بين الظهير مهند طه واحمد زريق مع تقرب صالح راتب اليهما، فيما كان منذر ابو عمارة يلتقي الاناد من رجائي في الميمنة، مع تقدم جريء من احمد ثائر من الميمنة، فكان ابراهيم الجوابري يتلقى الاسناد من زريق وابو عمارة وصالح راتب، ما اجبر وسط سحاب للرتاجع للاناد الدفاعي، فانضم المساعيد وعبيد للواجب الهجومي امام الحواري وابو سعده وطارق جريشة ويزن دهشان، فيما بقي الاداء السحابي يعتمد على الكرات المرتدة لاستثمار سرعة يزن ثلجي وامامه يزن النعميات.

مسألة هدف التعديل اضحت مسألة وقت وسط عدم تعجل التسجيل، عندما استقبل مهند طه كرة في الميسرة، راوغ لاعبين بحركة خادعة ومرر عرضة على فوهة المرمى ارتدت من احد المدافعين امام زريق الذي سددها ارضية في شباك الحارس محمد خاطر هدف التعادل في الدقيقة 12.

التعادل منح الوحدات الضوء الاخطر لفرض الايقاع المنفرد والسيطرة الواضحة، واضحى مرمى سحاب تحت التهديد الحقيقي، وتألق في ابعاد كرة زريق، ولمح راتب حارس سحاب متقدم، فارسل كرة بعيدة من منتصف الملعب، تألق خاطر في ابعادها لركنية، ومن كرة بينية استقبل ابو عمارة وسدد كرة، خرج حارس سحاب خاطر وابعد الكرة بيده من خارج الصندوق، لتكون البطاقة الحمراء، ليسحب مدرب سحاب وسام دعابس ودفع بالحارس البديل ربيع حابس، لنيفذ منذر ابو عمارة كرة ثابتة على يمين الحارس الهدف الثاني للوحدات في الدقيقة 49 وقبل صافرة نهاية الشوط الاول الذي انتهى للوحدات 2-1.

سيطرة مطلقة بدون اضافات

مع صافرة الحصة الثانية دفع مدرب سحاب بورقة عون المحارمة عوضا عن احمد عفانة، لتعزيز قدرات الفريق في منطقة العمليات، فتواصل المد الهجومي الوحداتي مستفيدا من النقص العددي في صفوف سحاب، إلا ان لاعبي سحاب تمترسوا في المناطق الخلفية، فكان لا بد من اللجوء للكرات المباغتة، فسدد رجائي عايد كرة ابعدها ربيع لركنية، وذهبت صاروخية رجائي مرة اخرى فوق مرمى ربيع.

عاد مدرب سحاب ودفع بالبديل احمد ابو جادو عوضا عن يزن دهشان، فيما دفع مدرب الوحدات بالثلاثي خالد عصام وانس العوضات وحسن علي عوضا عن احمد زريق وابراهيم الجوابري وصالح راتب، وبقي سحاب يعتمد على الكرات المرتدة التي بقيت تحت سيطرة يزن العرب وعبدالله نصيب، ليسدد ابو عمارة كرة مرت بجوار القائم الايمن للحارس حابس، وللاصابة خرج منذر ابو عمارة ليدفع المدرب بالبديل احمد طنوس الذي كاد ان يسجل الهدف الثالث من اول لمسة، إلا ان رأسيته مرت بجوار المرمى، وقام العوضات بفاصل مراوغة ومرر كرة على فوهة المرمى مرت امام يزن العرب، ليدفع مدرب سحاب بالبديل عمر اسريوة عوضا عن يزن ثلجي، وذهبت رأسية خالد عصام فوق مرمى سحاب بقليل، وعاب الدقة تسديات الوحدات من كل من حسن علي وانس العوضات وخالد عصام، لتنتهي المباراة بفوز صعب للوحدات على سحاب 2-1.

المباراة في سطور

النتيجة : فوز الوحدات على سحاب 2-1

سجل الاهداف : احمد زريق د : 12، منذر ابو عمارة د: 54 + 5، (الوحدات)، يزن ثلجي د : 9 (سحاب)

الملعب : ستاد عمان الدولي

الحكام : محمد عرفه، ايمن عبيدات، منذر عقيلان وهادي العطاري.

العقوبات : انذار للاعب سليم عبيد، يزن دهشان، البطاقة الحمراء لحارس سحاب محمد خاطر (سحاب)، حسن علي (الوحدات).

مثل الوحدات : عبدالله الفاخوري، يزن العرب، عبدالله نصيب، احمد ثائر، مهند طه، رجائي عايد، احمد الياس، صالح راتب (حسن علي)، منذر ابو عمارة (احمد طنوس)، احمد زريق (انس العوضات) وابراهيم الجوابرة (خالد عصام).

مثل سحاب : محمد خاطر، حسام ابو سعدة، طلال الحواري، سليم عبيد، طارق جريشة، يزن دهشان (احمد ابو جادو)، اشرف المساعيد، احمد عفانة (عون المحارمة)، وسام ابو دعابس (ربيع حابس)، يزن ثلجي (عمر اسريوة) ويزن النعميات.

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