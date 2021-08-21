الوحدات يتفق مع نجداوي ويفاوض شاهر وفريدي.. الأرثوذكسي يفاضل بين أبو بكر ونينو

خالد العميري

عمان – تطل “الغد” على قرائها، من خلال زاوية “فاست بريك”، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

الوحدات يتفق مع النجداوي

علمت “الغد” بأن أحد أعضاء اللجنة الفنية بنادي الوحدات توصل إلى اتفاق رسمي مع الـ”باور فوروورد” زين النجداوي والذي ينشط في الدوري الإسباني “الفضي” لكرة السلة، لتمثيل “المارد الأخضر” في الموسم الجديد، وسيصار قريبا إلى الإعلان الرسمي عن تفاصيل الصفقة.

من ناحية ثانية، دخلت اللجنة الفنية لفريق كرة السلة بنادي الوحدات، في مفاوضات شفهية مع صانع الألعاب فريدي إبراهيم ولاعب الإرتكاز محمد شاهر، لتمثيل فريق الرجال بالموسم الجديد 2021.

ووفقا لمصادر موثوقة لـ “الغد”، فإن اللجنة المؤقتة لنشاط كرة السلة بنادي الوحدات والتي يرأسها محمد فاضل، بصدد تقديم عرض رسمي للاعبين المتواجدين في القائمة الممنوعة “أ” خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل سعي إدارة الوحدات للمنافسة بقوة على لقبي الكأس والدوري الممتاز، اللذين فقدهما في الموسم الماضي لصالح الأهلي.

“فيبا” يعتمد 9 مراقبين وحكام أردنيين

أصدر الاتحاد الدولي لكرة السلة، قائمة الحكام والمراقبين الذين حصلوا على “الشارة الدولية” للأعوام 2021 و2022 و2023، والتي تواجدت بها الحكم الأردني إلهام خزنة، كأول أنثى في تاريخ كرة السلة الأردنية تحصل على الشارة الدولية.

وضمت القائمة 3 مراقبين، وهم ناصر أبو راشد وبهاء الخاطر وفوزي طه، إلى جانب 6 حكام، وهم إلهام خزنة وإياد أبو طوق ومحمد الطراونة وأحمد اليوسف وإبراهيم جرار ومحمد فوزي.

“الرياضية” تنافس على بث البطولة العربية

دخلت قناة الأردن الرياضية على خط المفاوضات مع الاتحاد العربي لكرة السلة، لبحث إمكانية الحصول على حقوق بث بطولة الأندية العربية للسيدات، والتي يستضيفها نادي شباب الفحيص خلال الفترة من 5 إلى 13 أيلول (سبتمبر) المقبل.

ووفقا لمصادر مطلعة لـ “الغد”، فإن القناة الرياضية الأردنية تسعى لبث مباريات البطولة العربية إلى جانب قناة دبي الرياضية، علما أن البطولة تحظى بمشاركة ناديي الفحيص والأرثوذكسي، إلى جانب الثورة السوري وبيروت اللبناني وفريق قطري لم يكشف عنه، على أن يتم الإعلان الرسمي عن قائمة الفرق المشاركة في 27 من الشهر الحالي.

عصفور يشيد بمستوى المحترفة هوبكينز

أبدى مدرب فريق نجوم الفحيص لكرة السلة، نايف عصفور، سعادته بفوز فريقه بالميدالية البرونزية لبطولة دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة السلة للسيدات، بعدما تمكن من حسم سلسلة “الترضية” أمام نادي ديونز بنتيجة (2-0).

وقال عصفور في حديثه لـ “الغد”: “حققنا الأهداف المنشودة من المشاركة في بطولة دوري السيدات هذا العام، وهي إكساب الخبرات للاعبات الناشئات وزيادة درجة الاحتكاك”، لافتا إلى أن المستوى الذي ظهرت به اللاعبات أمام الأرثوذكسي يمثل انجازا طيبا.

وأشاد عصفور بمستوى المحترفة الأميركية تشلسي هوبكينز، بقوله: “لقد كانت القائدة واستطاعت أن تنسجم مع اللاعبات الناشئات وقدمت أرقاما فردية مذهلة، لقد كانت خيارا موفقا لنا”.

وتمنى المدرب الشاب على اتحاد كرة السلة، السماح للفحيص في المشاركة بفريقين خلال الموسم المقبل، مشيرا: “أتمنى استمرار اتحاد اللعبة على هذا النهج في المستقبل، ما قاموا به مؤخرا محط تقدير واعتزاز، وهذا العمل الرائع يجب الاستمرار في تطبيقه بالسنوات المقبلة”.

الأرثوذكسي حائر بين أبو بكر ونينو

كشفت مصادر مطلعة لـ”الغد” من داخل أروقة النادي الأرثوذكسي، عن وجود محادثات شفهية بين مدرب الوحدات السابق يوسف أبو بكر وممثلي نشاط كرة السلة بالنادي “الأحمر”، تمهيدا للوصول إلى صيغة اتفاق رسمي لتولي مهمة تدريب الفريق بالموسم المقبل.

وطبقا للمصدر الموثوق، فإن مدرب فريق الناشئين بالنادي الأرثوذكسي تحت سن 18، سامر نينو، عرض خدماته على مسؤولي نشاط كرة السلة للإشراف على تدريب فريق الرجال، بانتظار حسم الأمور من قبل إدارة النشاط بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

مفاوضات شفهية بين النسور والجبيهة

علمت “الغد” من مصادر موثوقة، أن المدير الإداري لفريق كرة السلة بنادي الجبيهة هاشم اللوزي، أجرى اتصالا هاتفيا مع المدرب الوطني فيصل النسور، لاستمزاج رأيه بإمكانية تدريب فريق الرجال لكرة السلة بالموسم الجديد، والذي ينطلق في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ووفقا للمصدر الموثوق – الذي فضل عدم الكشف عن إسمه – فإن اللوزي استمع إلى مطالب المدرب فيصل النسور حول آلية اختيار اللاعبين، بما يضمن بناء فريق منافس على كافة الألقاب الممكنة، في الوقت الذي سيكون فيه المدرب نايف عصفور مساعدا له.

وسبق للنسور العمل مساعدا للمدرب يوسف أبو بكر مع فريق نادي الوحدات بالموسم الماضي، فيما كان المدرب نايف عصفور مساعدا للمدرب سيف البيطار مع الجبيهة، علما أن المدربين يشرفان حاليا على تدريب فريق سيدات نادي شباب الفحيص.

بيت ايدس يمضي في صدارة “الأولى”

عزز بيت ايدس صدارته لجدول ترتيب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة السلة، بفوزه على كفر راكب بنتيجة (84-57)، فيما تغلب شباب بشرى على عنجرة بنتيجة (75-42)، والرياضي أرامكس على الأشرفية بنتيجة (89-52)، في ثلاثة لقاءات أقيمت مؤخرا على صالة “الحسن” بمدينة إربد ضمن إياب المرحلة الأولى.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من إياب المرحلة الأولى يوم غد بإقامة ثلاثة لقاءات، حيث يلتقي شباب بشرى وبيت ايدس عند الساعة الخامسة مساء، تليها مواجهة الأشرفية وعنجرة عند الساعة السابعة مساء على صالة “الحسن” في مدينة إربد، فيما يستقبل الرياضي أرامكس نظيره كفر راكب عند الساعة السادسة مساء على صالة الأمير حمزة.

ويتصدر بيت ايدس جدول الترتيب برصيد 12 نقطة، يليه كفر راكب (10 نقاط)، ثم شباب بشرى والرياضي أرامكس في المركزين الثالث والرابع برصيد (9 نقاط)، والأشرفية وعنجرة في المركزين الخامس والسادس برصيد (7 نقاط).

نايف عصفور يصافح لاعبات نجوم الفحيص بعد الفوز في إحدى المباريات – (الغد)

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