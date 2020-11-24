الوحدات يتوصل إلى اتفاق رسمي مع موسى بشير

عمان – الغد – من المتوقع أن يقوم “لاعب الارتكاز” المخضرم موسى بشير، بالتوقيع على كشوفات فريق نادي الوحدات بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك لتمثيله بالموسم السلوي 2020.

ووفقا لمصادر موثوق بها لـ (الغد)، فإن ممثلي الوحدات توصلوا إلى اتفاق رسمي مع اللاعب المخضرم صاحب الـ 42 عاما والبالغ طوله 210 سم، حيث سيقوم بالتوقيع على العقد من فلسطين، حتى يصار إلى تسجيله على كشوفات النادي المعتمدة لدى اتحاد كرة السلة، وذلك قبل إغلاق باب قيد اللاعبين يوم 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

ومن المتوقع التحاق موسى بشير – الذي سبق له تمثيل المنتخب الوطني إلى جانب ناديي فاست لينك (زين) والرياضي أرامكس – بفريق نادي الوحدات مطلع الأسبوع المقبل. (فاست بريك)