الوحدات يتوغل بصدارة دوري المحترفين وتعادل العقبة والحسين إربد

مصطفى بالو



عمان- توغل فريق الوحدات في صدارة دوري المحترفين لكرة القدم برصيد 35 نقطة، وذلك بعد فوزه بهدف احمد سمير من ركلة جزاء جاءت في الوقت القاتل في مرمى الجليل، في المباراة التي جرت على ستاد الحسن في إربد، والتي بقي معها الجليل في المركز العاشر برصيد 12 نقطة، وغلف التعادل السلبي احداث لقاء العقبة وضيفه الحسين اربد بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت على ستاد الملك عبدالله بالقويسمة، ليقف العقبة عند 12 في المركز قبل الأخير، والحسن اربد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، في ختام الجولة 15 من المنافسات.

الجليل 0 الوحدات 1

بدت رغبة الوحدات الهجومية في خيارات مدربه عبدالله أبوزمع، والتي نفذت اسلوبه التكتيكية وفق طريقة 3-5-2، حين يبقى الدميري إلى جانب عبدالله نصيب، ودانيال عفانة لحماية مرمى عبدالله الفاخوري، ويتقدم أحمد ثائر إلى جانب رجائي عايد، أحمد سمير، لزيادة فاعلية البناء من محور العمليات، لدفع انطلاقات أنس العوضات، أحمد زريق ومحمود زعترة، بما يزيد من القدرة على تجاوز الحاجز الدفاعية التي شيدها الجليل في ملعبه، بما يفتح المساحات وابواب الدفاع أمام المهاجم عبدالعزيز نداي.

على الطرف الاخر، لعب الجليل بطريقة معاكسة بين 5-4-1، ورويدا رويد 4-4-1-1 وفق قراءة مدربه العراقي جبار حميد للأحداث، معتمدا على قدرات صدام شهابات في الارتكاز الدفاعي، والعودة لاسناد يزن عبدالعال، عمار البطاينة، عاصم القضاة، محمد العدوان، لإعلاق البوابة الخلفية المؤدية إلى مرمى مصطفى أبومسامح، ويتقدم شهابات لزيادة قوة بوابة الارتكاز، والاشتراك مع حاد توريه في بناء الهجمات، واستثمار قدرات عمر عبدالرزاق ولؤي الدردور وخلدون خزام، بما يدعم حضور المهاجم ايمانويل في صندوق الوحدات.

ومال مؤشر الافضلية النسبية لصالح الوحدات، والذي كثف محاولاته في ملعب الجليل، والاخير تكاتفت خطوط بإسلوب الدفاع الضاغط، وجادت أطراف الوحدات بالعديد من الكرات العرضية صوب انداي وزعترة، لكن جاءت تحت سيطرة ابومسامح ودفاع الجليل، ليتوغل العوضات ويمارس هوايته في المحاورة، ويسدد كرة قوية علت مرمى ابومسامح، فيما الجليل يعزز حضوره الهجومي بإسناد العدوان والقضاة وتحويل الكرات الطويلة صوب خزام والدردور وعبدالرزاق، بهدف استثمار اندافع الوحدات، إلا أن كرته غابت عنها الخطورة الفعلية على مرمى الفاخوري، إلا في كرة مرتدة تلك التي يريدها الجليل، وصلت الكرة إلى خلدون خزام ووضعها خلف الدفاع امام ايمانويل، إلا أن حسن تمركز وسرعة عبدالله ديارا انقذت الموقف على حساب ركنية، رومى الوحدا بثقله في آخر الدقائق، وحاول زعترة في رأسية ابعدها الدفاع، ومرت تسديدة زريق بجوار المرمى، و انتهى الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 0-0.

“جزاء قاتل”

ومضت الاحداث في بداية الشوط الثاني بذات السيناريو، الوحدات يمتد بكراته الطويلة والعرضية من الأطراف صوب انداي وزعترة، وجاءت تعليمات مدربه بتقارب الخطوط خاصة رجائي واحمد سمير، والتنويع بالحلول الهجومية بغية خطف هدف التقدم، والجليل يتمترس في ملعبه وفق اسلوب دفاع المنطقة، والارتداد التي وصلت من احداها كرة توريه صوب ايمانويل الذي سدد بجوار المرمسى، ورد الوحداات بكرة من 3 لمسات وصلت الكرة إلى إنداي على أعتاب منطقة الجزاء، وأعاق ابومسامح إندي ليكسب الوحدات كرة ثابتة من مسافة قريبة، نفذها العوضات قوية بعيدة عن مرمى الجليل.

وتفاعل المدربان في حواراتهما مع مرور الاحداث، ليطرح ابوزمع ورقة مهند أبوطه، لتفعيل الاختراق من الأطراف، ومضت الاحداث وزاد ضغطها على اللاعبين وهو ما ظهر على تصرف احمد ثائر في ردة فعله على إعثاره من قبل الدردور، لينال ثائر البطاقة الحمراء ويلعب الوحدات باقي الدقائق منقوص الصفوف، وسط تغيرات تكتيكية لمراكز اللاعبين في الملعب، فيما يكثف الجليل من هجماته المرتدة وصلت الكرة الى خلدون خزام الذي سدد بجوار مرمى الوحدات، ورد الوحدات بهجمات منوعة ووصلت كرة من العوضات صوب زعترة التي وضعها من فوق ابومسامح الذي عاد وسطر عليها قبل تجاوزها خط المرمى، ليدفع بعدها مدرب الجليل بورقة أنس ابوطعيمة لتفعيل الحلول الهجومية بغية استثمار النقص العددي في صفوف الوحدات، وبذات الهدف الهجومي طرح رد ابوزمع بورقة إبراهيم الجوابري.

وكان البديل إبراهيم الجوابري يتوغل بالكرة يسدد بجوار المرمى، ورد الجليل بالهجمات المرتدة التي وصل من احداها الخزام إلا أن الفاخوري فوت عليه الفرصة، ليدور الوحدات من حلوله ويركز على الاختراق من الاطراف، في ظل صمود للجليل وتراجعه بكل لاعبيه، إلا أن الدقيقة 82 حملت الخبر السار للوحدات، عندما حضر الجوابري عرصية ارتقى لها امداي، ووقفت بيد البطاينة، واحتسبها حكم المباراة محمد مفيد ركلة جزاء، نفها احمد سمير على يمين أبومسامح مسجلا الهدف الثمين للوحدات د.83، ورد الجليل بتسديدة ابوطعيمة بجوار المرمى، ومرت الدقائق الاخيرة على صفيح ساخن، وعزز الوحدات من وسطه الدفاعي بإشراك فادي عوض، ورد مدرب الججليل بورقة البشتاوي وأمية المعايطة، وكاد زعترة أن يضاعف النتيجة إلا أن المدافع بطاينة أنقذ الموقف، وكانت اخطر فرص الجليل بالتسديدة القوة من أنس ابوطعيمة التي حولها الفاخوري لركنية، وانتهت المباراة بفوز الوحدات بنتيجة 1-0

المباراة في سطور

النتيجة: الجليل 0 الوحدات 1

الأهداف: سجل للوحدات أحمد سمير من ركلة جزاء د.83

الحكام: محمد مفيد، محمد مصطفى، منذر عقيلان، وإبراهيم العموش.

العقوبات: مصطفى أبومسامح (الجليل) ، إبراهيم الجوابري (الوحدات)

الملعب: ستاد الأمير محمد.

مثل الفريقين:

-الجليل: مصطفى أبومسامح، عمار البطاينة، يزن عبدالعال، محمد العدوان، عاصم القضاة، صدام شهابات، حامد توريه، خلدون خزام، لؤي الدردور(أنس أبوطعيمة)، عمر عبدالرزاق(أمية المعايطة)، وايمانويل.

-الوحدات: عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب”ديارا”، دانيال عفانة، أحمد ثائر، محمد الدميري، رجائي عايد، أحمدد سمير، أحمد زريق(مهند أبوطه)، أنس العوضات(إبراهيم الجوابري)، محمود زعترة، وعبدالعزيز إنداي(فادي عوض).