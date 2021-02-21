الوحدات يجدد عقد لاعبيه “الجوابره والعرب” ويترك باب التعاقدات الخارجية مفتوحا

مصطفى بالو

عمان – جدد نادي الوحدات عقدي إبراهيم الجوابره ويزن العرب اليوم الأحد ، من خلال توقيعهما على كشوفات نادي الوحدات للموسم الكروي 2021، في حفل التوقيع الذي جرى في مقر نادي الوحدات، بحضور أمين سر الهيئة الإدارية للنادي عبدالفتاح الكوز، ومسؤول الملف الآسيوي بسام شلباية.

وينضم الجوابري والعرب، إلى قائمة اللاعبين المحليين الذين جددوا عقودهم مع نادي الوحدات، كلا من محمد الدميري، أحمد سمير، وحارس المرمى فراس صالح، إلى جانب الوافدين إلى الفريق كلا من المحليين خالد عصام وأحمد هشام، واللبناني أحمد زريق، في الوقت الذي ينتظر فيه الوحدات عودة محترفه السنغالي عبدالعزيز الى عمان، يوم الثلاثاء بعد قضائه إجازة قصيرة في بلاده، وهو الذي يرتبط بعقد احترافي مع الوحدات لنهاية الموسم الحالي.

ويترك نادي الوحدات باب التعاقدات الخارجية مفتوحا، حين يرصد محترفاً إفريقيا يشغل مركز قلب الهجوم، وذلك لتدعيم صفوفه بهدف المنافسة على جميع ألقاب الموسم المحلي 2021، وهو الذي يدافع فيه عن لقبي درع اتحاد الكرة ودوري المحترفين، إلى جانب تحضيراته للمشاركة التاريخية في دوري أبطال آسيا 2021 في نيسان المقبل، ويخوض غمار المنافسة فيها ممثلا للكرة الأردنية، لأول مرة في دور المجموعات مباشرة، من خلال المجموعة الرابعة التي تضم أيضا السد القطري، النصر السعودي، والفائز من فريقي العين الإماراتي وفولاذ خرسان الإيراني.

من جهة أخرى يواصل فريق الوحدات استعداداته لانطلاق الموسم الكروي 2021، وذلك عندما خاض تدريبه بصفوف مكتملة تقريبا على ملعب مجمع النادي الرياضي في غمدان، بإشراف المدير الفني للفريق عبدالله أبوزمع وجهازه المعاون، في الوقت الذي يخوض فيه الوحدات بروفته النهائية على ذات الملعب غدا ، والتي يقصد منها الجهاز الفني، تثبيت خياراته وأفكاره وتكتيكه والشكل النهائي للفريق، قبل أن يستهل حملة الدفاع عن لقب درع اتحاد الكرة، بمواجهة سحاب عند الساعة الثالثة عصرا، يوم غدٍ الثلاثاء على استاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم ايضا فريق معان.