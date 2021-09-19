الوحدات يحافظ على صدارة دوري المحترفين والرمثا يواصل المطاردة

عمان – الغد – اختتمت يوم أمس السبت منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الأردني للمحترفين 2021، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظا على السلامة العامة.

وألحق الوحدات الخسارة الأولى بفريق السلط هذا الموسم، بعد فوزه بهدف نظيف عبر محمود زعترة، وبذات النتيجة تغلب شباب العقبة على ضيفه البقعة سجله محمد زهير.

وحقق الفيصلي فوزا عريضا على الجزيرة 4-0، عن طريق أحمد عرسان، يوسف الرواشدة (هدفين)، ونزار الرشدان، وتغلب الحسين على الجليل 1-0، سجله محمد الموالي، بينما انتهت مواجهة معان وشباب الأردن بالتعادل بدون أهداف.

ومع اختتام الجولة السابعة عشرة، حافظ الوحدات على صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة، الرمثا 37، السلط 32، الفيصلي 30، الحسين 28، شباب الأردن 23، الجزيرة 22، سحاب 18، معان 17، شباب العقبة 16، الجليل 13، والبقعة أخيرا بنقطة واحدة.