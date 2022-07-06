الوحدات يحتفظ بلقب كأس الأردن للكرة الطائرة على حساب شباب الحسين

مصطفى بالو

عمان- احتفظ فريق الوحدات بكأس الأردن للكرة الطائرة محرزا لقبه الخامس في المسابقة، بفوزه على شباب الحسين بنتيجة 3-0 (25-16 و25-20 و25-20)، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس في قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب.

وتوج نائب رئيسة اتحاد الطائرة جهاد قطيشات فريق الوحدات باللقب، وسلم قائد الفريق عودة حسن كأس البطولة وقلد لاعبيه الفريق بالمياليات الذهبية، والوصيف شباب الحسين بالميداليات الفضية، بحضور رئيسي الناديين، في وقت احتفلت فيه جماهير الوحدات باللقب الثاني لفريقها هذا الموسم، بعد أن حمل كأس السوبر على حساب شباب الحسين أيضا.

الوحدات 3 شباب الحسين 0

فرض الايقاع الهجومي نفسه، وحدثت الاخطاء من كلا الفريقين تحت الشبكة، وباشر الشباب نحو الهجوم بكرات المعد ياسر مجاهد، ونشاط كايرو في صد الكرات برفقة محمد جمال وسائد الحسن، والعودة إلى الهجوم الساحق بمشاركة محمد القطامي، ما منح الوحدات التقدم 5-3 و10-5، ورد الشباب عبر محاولات المعد ياسر مجاهد في خداع حوائط الصد والبحث عن الثغرات عبر كرات حسن وخالد أبومشرف واغور، في محاولة للحاق بركب تقدم الوحدات، في الوقت الذي نجح فيه تقارب القطامي في إغلاق الملعب الخلفي، الذي كشفته كرات غانم وبديله ماضي ببعض الكرات، ما قلص النتيجة نحو 13-10، إلا أن الوحدات أعاد هجومه المنوع وتلاعب معد الوحدات القهوجي بذكاء بحوائط صد شباب الحسين، ليتقدم الوحدات 17-10، وتميز محمد جمال والقطامي وعواملة في صد هجوم الشباب، وأبدع كايرو في الكرات الساحقة من الخلف، ليزحف الوحدات بالنقاط 21-13 وينهي الشوط الأول لصالحه 25-16.

استوعب الوحدات انطلاقة شباب الحسين الهجومية، عبر طلعات اغور وأبو مشرف وإياد ماضي وجروان، وسرعان مع أعطت لفة دوران الارسال للوحدات قوة الثنائي محمد جمال وسائد القطامي والمعد القهوجي في حائط الصد، وأحبط المحاولات الهجومية للشباب، ونوع معها القهوجي في حلول الهجوم بين الكرات الطويلة والقصيرة صوب أحمد العواملة وسائد الحسن وكايرو ومحمد جمال، ليعود الوحدات إلى التقدم قبل أن يعيد معد الشباب ترتيب اوراق فريقه تحت الشبكة، وبرزت اللمحات الهجومية من اغور وماضي وأبومشرف، وانكشف الملعب الخلفي للوحدات، ليتعادل الفريقان وتمر الأحداث نقطة بنقطة إلى أن تقدم الشباب 10-9، إلا أن الوحدات الذي منحته لفة دوران الارسال حائط صد منيع، وبرزت فيه كرات كايرو والعواملة والقطامي والحسن الساحقة، خطف التقدم 19-16 و21-18 مع ساحقات كايرو والعواملة من الطرفين وجمال من العمق، لينهي الوحدات الشوط الثاني لصالحه 25-20.

الوحدات واصل هجومه الساحق من جميع محاور الشبكة في الشوط الثالث، وبرز معده القهوجي في حنكته بين الهجوم الخادع، وصناعة الألعاب الهجومية للضاربين العواملة وكايرو ومحمد جمال، ما كشف الملعب الخلفي للشباب الذي توترت أعصاب لاعبيه خالد أبو مشرف وإياد العمري ليتم استبعادهما، وتقدم الوحدات 10-6 و12-8، في الوقت الذي عاد فيه معد الشباب ياسر مجاهد إلى تنشيط عمليات فريقه الهجومية واعداد الكرات صوب النقيب وخالد أبومشرف وأغور، الأمر الذي كشف ملعب الوحدات، قبل أن يتوقف الزحف مع لفة دوران إرسال الوحدات والتي منحته حوائط صد منيعة، مع اغلاق الملعب الخلفي ببسالة، ليوسع الوحدات الفارق نحو 19-13 و25-20.

قرعة “طائرة غرب آسيا” للشباب

أفرزت قرعة بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة للشباب، مساء أمس في السعودية، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات لبنان، الإمارات، البحرين والعراق.

وضمت المجموعة الثانية كلا من قطر، سورية، الكويت، فلسطين والسعودية.

وتقام مباريات البطولة في مدينة الدمام السعودية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 31 تموز (يوليو) الحالي.