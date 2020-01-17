الوحدات يحسم المواجهة الأولى مع الأرثوذكسي في نهائي “سلة بنك الإسكان الممتاز” (صور)

أيمن أبو حجلة

عمان – حسم الوحدات المواجهة الأولى من سلسلة مواجهاته أمام الأرثوذكسي، بفوزه عليه 90-85 (النصف الأول 45-42) مساء الجمعة في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الدور النهائي من دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.

ويلتقي الفريقان مجددا مساء الأحد عند الساعة السابعة والنصف مساء في المكان ذاته، علما بان السلسلة تتكون من 7 مباريات، ويفوز باللقب الفريق الذي يسبق منافسه في تحقيق 4 انتصارات.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كثيفا في صالة الأمير حمزة، خصوصا من قبل مشجعي الوحدات الذين باتوا علامة بارزة في المسابقة هذا الموسم.

الوحدات 90 الأرثوذكسي 85

جاءت بداية الأرثوذكسي للمباراة سريعة، فتقدم 4-0 بعد سلتين من صانع الألعاب فريدي إبراهيم ويزن الطويل الذي لعب حول القوس إلى جانب علي الزعبي، فيما قدم الأميركي نيك ستوفر المساندة للاعب الارتكاز يوسف أبو وزنة تحت السلة.

مدرب الوحدات ماز تراخ طلب وقتا مستقطعا بعد مرور دقيقتين فقط، وتمكن فريقه من تسجيل أولى سلاته في اللقاء عبر سامي بزيع بعد مرور أكثر من ثلاث دقائق، وأحرز أبو عبود 4 نقاط متتالية وأهدى حيدر الوحدات التقدم الأول (10-9)، واستمر الوحدات في أفضليته بفضل حيدر وحمارشة، قبل أن يتحسن أداء الأرثوذكسي ليقلص الفارق إلى نقطة واحدة (17-16)، لكن حيدر أنهى الربع بثلاثيتين واحدة منها قبل إطلاق الـ”بوزر”، ليتقدم الوحدات بنهاية الربع الأول 22-16.

شهدت بداية الربع الثاني دخول إبراهيم حماتي في تشكيلة الوحدات الذي وسع الفارق إلى 9 نقاط (27-18) بعد ثلاثية من عابدين وسلة من حيدر، وتبادل الفريقان التسجيل، مع تحسن أداء الأرثوذكسي مع دخول محمد حسونة الذي أحرز ثلاثية (31-25)، وعاد الوحدات ليهيمن بعد اقتحام ناجح سلة عبر حيدر وعابدين (37-28)، بيد أن الأرثوذكسي شدد من دفاعه بقيادة أبو وزنة وموسى مطلق الذي سجل سلة قبل أن يضيف ستوفر ثلاثية أتبعها الزعبي بأخرى (43-30)، ثم رد مطلق على سلة حيدر لينتهي النصف الأول بفارق ثلاث نقاط لصالح الوحدات (45-42).

أراد الوحدات استعادة أفضليته في الربع الثالث، فكان له ما أراد، بعد ثلاثية من حيدر واثنتين من حمارشة (58-44)، ليطلب مدرب الأرثوذكسي معتصم سلامة وقتا مستقطعا، بيد أن حمارشة برع من جديد بثلاثية ثالثة له في الربع، وسجل مطلق من تحت سلة الوحدات وأضاف ثلاثية (63-51)، وواصل الأرثوذكسي تقليصه للفارق عبر أبو وزنة وستوفر، قبل أن يسجل بزيع ثلاثية ويضيف أبو عبود سلة، ووصل الفارق إلى 14 نقطة للوحدات بعد ثلاثية حمارشة، بيد أن الطويل أصاب هو الآخر السلة من خارج القوس، لينتهي الربع الثالث لمصلحة الوحدات بفارق 11 نقطة (72-61).

وفي الربع الأخير، انتفض الأرثوذكسي ليعمل سريعا على تقليص الفارق، عن طريق حسونة وستوفر الذي سجل سلة ورمية إضافية، وسرق فريدي الكرة من بزيع ليسجل، ووصل الفارق إلى نقطتين (83-81) بعد ثلاث رميات حرة ناجحة من ستوفر، وتحقق التعادل 85-85 بعد ثلاثية من فريدي، لكن عابدين أعاد الأمور إلى نصابها بعد رميات حرة متتالية وخطأ فني على فريدي بعدما أضاع الأرثوذكسي هجمة حاسمة لتحقيق التعادل، فانتهى اللقاء بفوز الوحدات 90-85.

على الصعيد الرقمي، بلغت نسبة التسجيل العامة للوحدات 44.0% للوحدات (33 من 75) مقابل 40% للأرثوذكسي (32 من 80)، وجاءت نسبة النجاح من خارج القوس متدنية في المباراة ككل (32% للوحدات مقابل 25% للأرثوذكسي، وجمع الوحدات 46 متابعى 15 منها هجومية مقابل 48 متابعة للأرثوذكسي، 20 منها هجومية، وفقد الوحدات الكرة 8 مرات مقابل 11 مرة للأرثوذكسي.

سجل الوحدات 16 نقطة من التيرن أوفر على الخصم مقابل 12 نقطة للأرثوذكسي الذي بدوره، تفوق في التسجيل من الفرصة الثانية (Second chance) برصيد 25 نقطة مقابل 16، وأحرز الوحدات 19 نقطة من الفاست بريك مقابل 11 للأرثوذكسي، لكن الأرثوذكسي برز من خلال بدلائه الذين سجلوا 20 نقطة مقابل نقطتين فقط لدكة الوحدات عن طريق البديل الوحيد إبراهيم حماتي.

وحقق علي حيدر الـ”دبل دبل” برصيد 24 نقطة و14 متابعة إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة و4 بلوك، وأضاف عابدين 20 نقطة الـ”دبل دبل” الثاني برصيد 20 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة إلى جانب 7 متابعات، وبرز حمارشة أيضا برصيد 18 نقطة، 12 من عن طريق التصويبات الثلاثية (4 من 7).

في الجانب الآخر، حقق فريدي الـ”تريبل دبل” الأول في الأدوار الإقصائية برصيد 19 نقطة و11 متابعة و12 تمريرة حاسمة، وأضاف ستوفر 20 نقطة مع 9 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وحقق أبو وزنة الـ”دبل دبل” مع 14 نقطة و11 متابعة.