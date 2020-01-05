الوحدات يحسم سلسلة “بلاي اوف” أمام الجبيهة ويبلغ نهائي السلة

عمان – الغد – حجز فريق نادي الوحدات لكرة السلة بطاقة العبور الأولى لنهائي دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة لأول مرة في تاريخه، بفوزه على الجبيهة بنتيجة (100-78)، اليوم الأحد، وذلك بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية من أصل 5 مباريات مفترضة بسلسلة “البلاي اوف” للدور نصف النهائي.

وينتظر الوحدات هوية الفريق الذي سيواجهه في النهائي بين فريقي الأهلي والارثوذكسي، حيث يُلعب النهائي بسلسلة طويلة من 7 مباريات مفترضة، يتوج باللقب الفريق الذي يسبق منافسه بالفوز في 4 مباريات، فيما يلتقي الخاسران بسلسلة قصيرة من 3 مباريات، لتحديد المركز الثالث.