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الوحدات يحسم سلسلة “بلاي اوف” أمام الجبيهة ويبلغ نهائي السلة

منذ 26 دقيقة

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عمان – الغد – حجز فريق نادي الوحدات لكرة السلة بطاقة العبور الأولى لنهائي دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة لأول مرة في تاريخه، بفوزه على الجبيهة بنتيجة (100-78)، اليوم الأحد، وذلك بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية من أصل 5 مباريات مفترضة بسلسلة “البلاي اوف” للدور نصف النهائي.

وينتظر الوحدات هوية الفريق الذي سيواجهه في النهائي بين فريقي الأهلي والارثوذكسي، حيث يُلعب النهائي بسلسلة طويلة من 7 مباريات مفترضة، يتوج باللقب الفريق الذي يسبق منافسه بالفوز في 4 مباريات، فيما يلتقي الخاسران بسلسلة قصيرة من 3 مباريات، لتحديد المركز الثالث.

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