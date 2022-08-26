الوحدات يحسم لقب “طائرة الممتاز” وصراع مثير على الوصافة

مهند جويلس – حسم الوحدات لقب دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة أول من أمس، وأعاد اللقب إلى خزائنه بعد غياب دام 5 سنوات، لينجح في تحقيق اللقب السادس عشر في تاريخه.

ووصل الوحدات إلى النقطة 28 وحيدا في الصدارة بعد فوزه أول من أمس على العودة في افتتاح مرحلة الإياب بثلاثة أشواط دون رد، مبتعدا بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه شباب الحسين، الذي واصل ترنحه في الفترة الماضية، وتلقى خسارة أخرى جاءت على يد دير علا بثلاثة أشواط مقابل واحد لحساب الجولة ذاتها.

وتبقى للوحدات مواجهتان في المربع الذهبي لمرحلة الإياب، حيث سيلاقي غدا الأحد نظيره دير علا صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة عند الساعة الثامنة مساء في صالة قصر الرياضة، فيما يختتم مشواره بالبطولة بلقاء شباب الحسين مساء الخميس المقبل في الصالة ذاتها.

يذكر أن اللقب الحالي هو السادس عشر في تاريخ الوحدات بطائرة الممتاز، بعد تتويجه بألقاب الأعوام 1974، 1978، 1980، 1982، 1985، 1991، 1994، 1997، 1998، 2000، 2001، 2003، 2007، 2008، 2017، كثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب خلف شباب الحسين الذي حمل كأس الدوري في 18 مناسبة.

وتوج نادي الوحدات هذا العام بلقب دوري كرة السلة عن جدارة واستحقاق بعد الفوز في سلسلة مباريات النهائي على نظيره الأرثوذكسي بثلاث مباريات دون رد، لينجح “الأخضر” في خطف اللقب الثاني بالألعاب الجماعية التي يشارك بها، مع استمرار منافسته على بطولة دوري المحترفين لكرة القدم.

بطولة مستحقة

استحق الوحدات حسم لقب الدوري بصورة مبكرة بعد أن قدم مستويات مميزة، جعلته في قمة الترتيب خلال غالبية الجولات، بعد فوزه في جميع مباريات الدور الأول، باستثناء خسارته أمام شباب الحسين بصعوبة 3-2.

ونجح الوحدات في نيل اللقب الثالث له على الصعيد المحلي هذا الموسم، بعد أن توج مطلع الموسم الحالي ببطولتي الكأس وكأس السوبر على حساب شباب الحسين، ليعلن الفريق عن نفسه بطلا للعبة بعد أفضلية كاسحة.

وقاد المدير الفني لفريق الوحدات ماجد البس سفينة الوحدات إلى بر الأمان هذا الموسم، بعد معاناة كبيرة عاشها الفريق في الموسم الماضي، جعلته يكافع لتثبيت مكانه بين الكبار، إلا أن الموسم الحالي شهد نهوضا للفريق على مستوى الأداء والنتائج، وبعد جملة من التعاقدات المميزة في مختلف خطوط اللعب، جعلت الفريق يتفوق على منافسيه بصورة واضحة.

ويدير نشاط الكرة الطائرة، عضو مجلس الإدارة غصاب خليل، الذي حاول توفير كافة المتطلبات والأجواء المناسبة للفريق، من أجل إعادة اللقب لخزائن النادي، وإسعاد الجماهير الكبيرة التي ساهمت بإحراز ألقاب الموسم الحالي، بحضورها المتميز في الصالات، فيما يتولى محمد فاضل مهمة إدارة الفريق، إلى جانب المعالج محمد الزعاترة.

ويضم الفريق كلا من اللاعبين الكوبي ألفريدو كايرو، يعقوب القهوجي، سائد الحسن، محمد القطامي، أحمد العواملة، خالد شباب، محمد الحوراني، فهد نعمان، أحمد نافذ، يوسف خشان، عبد الله حسن، عودة حسن وميكائيل أبو سخن.

صراع مثير

وسيتواصل الصراع في الجولتين المتبقيتين من عمر البطولة على لقب الوصافة بين فريقي شباب الحسين ودير علا، حيث تفصلهما نقطة واحدة فقط لصالح الأول، علما بأن دير علا نجح بالفوز عليه مرتين والوصول للمربع الذهبي، فيما فازت كتيبة المدرب إسماعيل توفيق في مواجهة واحدة على دير علا كانت بالدور الأول.

وسيخوض كل فريق مواجهة واحدة أمام الوحدات والعودة خلال الأيام المقبلة، وسيحاولان عدم التفريط بأي نقطة بغية الظفر بالميدالية الفضية.

يذكر أن المركز الرابع استقر به العودة، والخامس في مثلث الهبوط تمسك به التعاون، فيما حل الكرمل سادس الترتيب، لينجو من الهبوط لدوري الدرجة الأولى الذي كان من نصيب البقعة باحتلاله المركز الأخير وبرصيده 3 نقاط فقط، مع تبقي مواجهة أخيرة له بعد غد الاثنين مع التعاون، لن تغير من ترتيب فرق الهبوط شيئا، ليصبح الفريق الثاني الذي يغادر دوري الممتاز بعد هبوط وادي موسى الذي اعتذر عن عدم المشاركة ببطولات الموسم الحالي.