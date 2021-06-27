الوحدات يحقق فوزا عريضا على شباب الأردن بدوري المحترفين

مصطفى بالو

عمان- حقق فريق نادي الوحدات فوزا كبيرا على نظيره فريق نادي شباب الأردن بنتيجة 4-1، في مباراة جمعتهما اليوم على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السابعة من بطولة الدوري الأردني للمحترفين لكرة القدم.

وبهذا الفوز، رفع الوحدات رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 12 نقطة في جدول الترتيب.

الوحدات 4 شباب الأردن 1

“عوالم” تكتيكية خفية، وإن بدت تتضح تدريجيا مع مرور الاحداث منذ انطلاق الحصة الأولى، وفق حوار مستفيض بين المدير الفني للوحدات عبدالله أبوزمع، والمدير الفني لشباب الأردن وسيم البزور، ولعل الكثافة العددية “الهرمية” التي قصدها قصدها البزور من خلال ثلاثي الدائرة فضل هيكل، وسيم الريالات ومحمد خالد ذيب، وتناسق الأدوار مع ابورياش و خالد الدردور في المد الهجومي خلف الوحيد دزغلاس، وعودتهما سريعا لاغلاق بوابة الارتكاز الى جانب الثلاثي، واغلاق الملعب من وسط الملعب، بما يزيد الأمان لرباعي الدفاع حجازي ماهر، بنانا، فيصل ابوشنب، شوقي القزعة أمام حارس المرمى الجعيدي.

وأدرك ابوزمع تلك المعطيات ولاحظها على ارض الملعب، مطالبا لاعبيه بسرعة البناء والانطلاق من الدفاع الى الهجوم، معتمدا على 2-3-4-1 في حالة الهجوم، و4-4-1-1، منطلقا من ذكاء رجائي عايد في الارتكاز، والذي يسانده محمد الدميري، فرااس شلباية، ويتحرك أحمد سمير بحرية المناورة وتفعيد انطلاقات منذر ابوعمارة، ابراهيم الجوابري، على الطرفين، واستثمار قدرات المتقدم صالح راتب في كسر التكدس الدفاعي للشباب من العمق، بما يمنح الكرات الى المهاجم سوني سعد في المقدمة، ويعود سمير للانكماش برفقة الجوابرة وابوعمارة الى جانب عايد، ويزيدها حضور شلباية والدميري على الطرفين، ويقظة احمد ثائر ويزن العرب بما يضمن الحماية لمرمى عبدالله الفاعوري.

ومرت الاحداث في وحدات تكتيكية بين المدربين، ودراسة الأفكار والرد عليها، وإن كان الوحدات الانشط بالعليات الهجومية ، ليعكس الدميري عرضية تابعها سوني سعد بجوار المرمى، وعاد وسدد من بعيد بأحضان الجعيدي، ليرد الشباب بنقلات هيك والريات وذيب، بهدف نقل الكرة الى ملعب الوحدات وسط مشاكسات ابورياش، الا انها كانت تحت السيطرة الوحداتية الذي توغل له ابوعمارة وحضر كرة مواتية ل تجد من يتابعها أمام مرمى الجعيدي، الذي حاول مع رأسية الدميري إثر ركنية ابوعمارة، إلا الكرة تابعت طريقها وصطدمت بالقائم الأيمن وتابعت طريقها الى الشباك، معلنا تقدم الوحدات عند د.25، وبعدها لم تثمر مناورات الشباب عن جديد، ليعود الوحدات بهجمة منظمة سدد معها سير كرة قوية ردها الجعيدي على دفعتين، وبعد أن توقفت الكرة بين نقلات واغلاق المنافذ ببين الفريقين، كان عايد وسمير وصالح يتبادلون الكرة التي وصلت الى سمير، وسدد من خارج المنطقة كرة زاحفة على يمين الجعيدي، معززا تقدم الوحدات بالهدف الثاني د.40، وبعدها مرت ثابتة البرازيلي دغلاس فوق مرمى الفاخوري، الذي تعملق وخلص انفراد الدردور على حساب ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدات بنتيجة 2-0.

تعزيز وحداتي

وظهر شباب الأردن بشكل ثان في الشوط الثاني، وطرح مدربه وسيم البزور أحمد صبرة بدلا من خالد ابورياش، ثبت هيك بالارتكاز وطالب الريالات وصبرة ومحمد خالد والدردور بنقل الكرة الى ملعب الوحدات، والضغط على دفاعاته والتركيز على الطرفين، ليعكس صبرة عرضية ارتطمت بالدميري قبل وصولها الى دوغلاس، والاخير لم بنجح في استثمار كرة الدردور خلف الدفاع، حين خرج حارس المرمى الفاخوري وانقذ الموقف، ليشرك بعدها مدرب الشباب موسى الزعبي بدلا من فيصل ابوشنب طالابا تفعيل الأطراف.

ورد الوحدات بنقل الكرات بسلاسة، والبناء من الخلف معتمدا على افكار عايد في نقل الكرة من الخلف الى الامام، والتغيير المستمر لافكار الاختراق، لتصل كرة الى ابوعمارة الذي سدد كرة قوية علت مرمى الجعيدي، الا أن تسديدته الثانية لم تخطئ الشباك، عندما تبادل الكرة مع سمير بحرفنة، وسددها “صاروخية” مسجلا على طريق الكبار الهدف الثالث للوحدات د.60، ليطرح ابوزمع أول اوراقه بإشراك أحمد زريق بدلا من سوني سعد، ونشط الشباب محاولا تقليص الفارق، وفي كرة مرتدة وصلت من الزعبي الى دوغلاس في لحظة تقدم لاعبي الوحدات، ومرر كرة انيقة الى الدورو أمام الفاخوري، سدد بأريحية من دون مراقبة في مرمى الفاخوري، مسجلا الهدف الأول لشباب الأردن د.66، وتبعه شوقي القزعة بكرة خلفية وقفت في احضان الفاخوري.

وتنبه المدير الفني للوحدات أبوزمع الى ضعف التغطية الدفاعية من عمق الوسط، فأراد ضبطها وتفعيل خطوطه في هذه المنطقة الحيوية، فأشرك فادي عوض وأنس العوضات بدلا من صالح راتب ومنذر أبوعمارة، إلا أن شباب الأردن بقي عازما على اللحاق بالنتيجة، ليتووغل الريالات من الميمنة ويعكس كرة عرضية ابعدها احمد ثائر من الدردور بالوقت المناسب، فيما عاد الوحدات بهجمة سريعة وصلت من فراس شلباية الى العوضات الذي مر بسرعة إلى ملعب الشباب، وضع كرة مواتية امام الجواربرة الذي سدد بقوة على يسار الجعيدي، مسجلا الهدف الرابع للوحدات د.76، ليعود مدرب الوحدات ويشرك أحمد هشام ومهند أبوطه، بدلا من أحمد سمير والدميري، فيما اشرك سباب الأردن صلاح الدين راتب الحسنات بدلا من دوغلاس المصاب، ومرت الاحداث في مناورات بين الفريقين، لتنتهي المباراة بفوز الوحدات بنتيجة 4-1.

المباراة في سطور

النتيجة: الوحدات شباب الأردن

الأهداف: سجل للوحدات محمد الدميري د.25 وأحمد سمير د.40 ومنذر ابوعمارة د.60 وإبراهيم الجوابرة د.76، فيما سجل لشباب الأردن خالد الدردور د66

الحكام: عمر المعاني، عبدالرحمن عقل، فايز حسن، وعماد الصقور رابعا.

العقوبات:

الملعب: ستاد عمان الدولي

مثل الفريقين:

-الوحدات: عبدالله الفاخوري، يزن العرب، أحمد ثائر، فراس شلباية، محمد الدميري(مهند أبوطه)، رجائي عايد، أحمد سمير(أحمد هشام)، صالح راتب(أنس العوضات)، منذر ابوعمارة(فادي عوض)، ايراهيم الجوابرة، وسوني سعد(أحمد زريق).

-شباب الأردن: أحمد الجعيدي، حجازي ماهر، بنانا، شوقي القزعة، فيصل أبوشنب(موسى الزعبي)، فضل هيكل، وسيم الربالات، محمد خالد ذيب، خالد ابورياش(أحمد صبرة)، خالد الدردور، ودوغلاس(صلاح الدين الحسنات).