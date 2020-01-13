خالد العميري

عمان – حقق فريق نادي الوحدات فوزا وديا تاريخيا على فريق نادي أبردين الإسكتلندي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي اقيم على ستاد “مكتوم بن راشد” بالممزر، اليوم الإثنين، ضمن سلسلة اللقاءات الودية التي يخوضها “الأخضر” في معسكر الإمارات، استعدادا للموسم الكروي الجديد 2020.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعب الوسط أحمد سمير، بعد كرة مشتركة مع أحمد أياس، لتنتهي بتسديده كرة أرضية استقرت أسفل الزاوية اليمنى عند الدقيقة 34، حيث ظهر الخط الخلفي للفريق الإسكتلندي ضعيفا أمام المد الهجومي للوحدات، في الوقت الذي عجز فيه هجوم أبردين على إدراك التعادل، بعد إغلاق المنطقة الخلفية.

واعتمد المدرب عبدالله أبو زمع على الرسم التكتيكي (4-5-1) في مباراته أمام الفريق الإسكتلندي، حيث دفع بالحارس أحمد عبد الستار، ومن أمامه رباعي الدفاع يزن العرب وطارق خطاب وفراس شلباية ومحمد الدميري، فيما تواجد رجائي عايد وأحمد سمير وأحمد إلياس وفادي عوض وفهد اليوسف في منطقة الوسط، يتقدمهم “رأس الحربة” المحترف التونسي هشام صيفي.

ويأتي هذا اللقاء بالنسبة للمدرب ماكينز، لرفع درجة جاهزية لاعبيه، حيث يتحضر أبردين لخوض مواجهة حاسمة أمام دومبارتون في الجولة الرابعة بكأس اسكتلندا، بالاضافة إلى بدأ العد العكسي لإنطلاق إياب الدوري المحلي.

وكان الوحدات قد استهل معسكره الإعدادي في إماراة رأس الخيمة، بخوض مواجهة ودية مع نادي الإمارات الإماراتي وانتهت بفوزه 3-0، حيث يتوقع أن يخوض الوحدات مباراتان وديتان مع فريقين محليين، على أن يختتم معسكره التدريبي يوم 20 كانون الثاني (يناير) الحالي.

وينطلق الموسم الكروي الجديد يوم 28 كانون الثاني (يناير) الحالي، من خلال بطولة درع الاتحاد، التي تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل متصدر كل مجموعة إضافة الى أفضل فريق يحصل على المركز الثاني الى الدور قبل النهائي، فيما تقام مباريات “قبل النهائي” والنهائي من مرحلة واحدة، حيث جاء الوحدات في المجموعة الثانية إلى جانب أندية، الرمثا وسحاب والسلط.

كما تبدأ بطولة دوري المحترفين يوم 5 اذار (مارس) المقبل، بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهابا وإيابا، فيما تقام مباراة كأس الكؤوس يوم 28 شباط (فبراير) المقبل بين فريقي الفيصلي والجزيرة.

[email protected]