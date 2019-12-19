الوحدات يختبر مهاجما جامايكيا ويسعى للقاء ودي الخميس

عمان- من المنتظر أن يستقبل الوحدات المحترف الجامايكي الذي يشغل مركز قلب الهجوم مطلع الأسبوع المقبل، والذي يأتي بتنسيب من المدير الفني لفريق كرة القدم في النادي عبدالله أبو زمع، ليخضع للاختبارات المطلوبة طبيا وفنيا وبدنيا، خلال مشاركته في تدريبات فريق الكرة التي تتواصل بشكل شبه يومي من كل أسبوع، قبيل اعطاء

أبو زمع قراره النهائي بشأن التعاقد مع الجامايكي من عدمه، بهدف تعزيز المقدمة الهجومية قبل انطلاق المنافسات المحلية خلال شباط (فبراير) المقبل.

وتدور احتياجات الوحدات حاليا، حول تدعيم الفريق بمهاجم ومدافع على سوية عالية، لمشاركة الفريق التدريبات قبل الانخراط بالمعسكر التدريب المزمع إقامته بدولة الإمارات العربية الشهر المقبل، حيث يأتي خيار اللاعب الجامايكي كأحد الخيارات المطروحة على المدير الفني أبوزمع من عدة اسماء، وهو الذي نسب بقدومه لخضوعة للتجربة الميدانية، في الوقت التي تدور فيه المعلومات حول تقارب في وجهات النظر بين الوحدات ومدافع المنتخب الوطني طارق خطاب، بعد أن كانت له شروط على عقده الاحترافي بالوحدات، ومن المتوقع ان تتضح الصورة النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

على صعيد متصل، يكثف فريق الوحدات الكروي تدريباته، وخوضه العديد من المباريات الودية، بقصد الإختبار الحقيقي للاعبي الفريق، والبدء في صياغة الرؤية التكتيكية حول شكل وتكتيك الفريق للاستحقاقات الرسمية المقبلة، ومن المتوقع أن يخوض فريق الوحدات لقاء وديا أمام أحد فرق المقدمة، والمحدد إقامته عصر يوم الخميس المقبل، في انتظار تحديد هوية الفريق المنافس، وفق تنسيق واتصالات الجهاز الإداري لهذه الغاية، حين حدد المدير الفني للفريق أبو زمع مطلبه، بضرورة خوض الوحدات لقاء أو لقائين بشكل اسبوعي خلال فترة الإعداد.=

الوحدات يقيد نجم السلة اللبناني حيدر

أكد مدير نشاط كرة السلة في الوحدات م.حاتم أبومعيلش، قيد المحترف اللبناني الجديد محمد حيدر ضمن كشوفات فريق الوحدات في اتحاد كرة السلة رسميا، مشيرا الى أن الوحدات قيد حيدر رسميا قبل انتهاء دوام اتحاد الكرة السلة أمس، لافتا الى قدرات اللاعب وسيرته التي تؤكد قدرته على إثرائه النوعي للتشكيلة الوحداتية، مقدرا الجهود التي بذلها السنغالي ابراهيما، إلا أن الاصابة التي لحقت به والمعتمدة وفق تقارير طبية من قبل لجان اتحاد اللعبة، دفعت الوحدات استبداله بعد موافقة اتحاد كرة السلة بورقة اللبناني حيدر، مؤكدا أن حيدر يستطيع الظهور ضمن تشكيلة فريق الوحدات أمام الأرثوذكسي اليوم، من خلال المباراة التي تقام عند الساعة السابعة مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن إياب المرحلة الثانية من الدوري، مشددا على أن قرار مشاركته من عدمها تبقى من صلاحية المدير الفني للفريق الأيميكي ماز تراخ الذي نسب بورقة اللبناني حيدر.

يذكر أن اللبناني حيدر وصل الى عمان صباح أمس، وكان في استقباله مدير نشاط كرة السلة م.حاتم أبومعيلش، ومدير الفريق زكريا الجليس، والمدير الفني للفريق مازا تراخ، ونجم الفريق محمود عابدين، وأعضاء اللجنة الفنية أيمن دعيس، حسين التعمري، ومعن عودة، وشارك الفريق تدريبه المسائي بهدف الانخراط في اجوائه قبيل خوض اللقاءات الرسمية مع الفريق الوحداتي.